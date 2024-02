„Welche Heizung passt zu mir?“ – SPD-Ortsverein Bingen-Süd lädt zur Ratgeberveranstaltung zum Gebäudeenergiegesetz (GEG) ein.

Ratgeberveranstaltung Bingen-Süd: Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) soll den Umstieg auf klimafreundliche Heizungen einleiten und beschleunigen, um sich so von einer Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen loszulösen. So sollen seit Anfang des Jahres in Neubauten ausschließlich Heizungen installiert werden, die mindestens 65 Prozent auf Erneuerbare Energien setzen. Die Diskussion über das neue Gesetz dürfte kaum an Hauseigentümern beziehungsweise Immobilienbesitzern vorbeigegangen sein und der Inhalt hat für viele kontroverse Auseinandersetzungen gesorgt. Um diese Fragen zu klären sowie über das GEG zu informieren, lädt der SPD-Ortsverein Bingen-Süd zu einer Ratgeberveranstaltung ein. Unter der Leitfrage „Welche Heizung passt zu mir?“ erläutert Peter Magyar, Energieberater der Verbraucherzentrale, die gesetzliche Vorgaben, mögliche Heizsysteme sowie Förderprogramme. Ebenfalls finden Fragen von Bürgerinnen und Bürger ihren Platz. Sie findet am 13. März um 18 Uhr in der Eisweinhalle in Bingen-Dromersheim statt. Die Teilnahme ist kostenfrei und benötigt keine vorherige Anmeldung.

Text: Michael Hüttner – SPD-OV-Bingen-Süd