Aktuelle Infratest-dimap-Umfrage: AfD in Sachsen-Anhalt bei 39 Prozent – CDU rutscht deutlich ab

Aktuelle Infratest-dimap-Umfrage: AfD in Sachsen-Anhalt bei 39 ProzentCDU rutscht deutlich abEin Jahr vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt zeichnet sich ein politisches Erdbeben ab. Hamburg, Magdeburg – Die politische Stimmung in Sachsen-Anhalt nimmt ein Jahr vor der Landtagswahl 2026 eine brisante Wendung. Laut einer aktuellen Infratest-dimap-Umfrage im Auftrag der Magdeburger Volksstimme, der Mitteldeutschen Zeitung und des MDR erreicht die AfD derzeit 39 Prozent – ein Rekordwert für die Partei im Bundesland. Damit hätte sich die AfD im Vergleich zur Landtagswahl 2021 (20,8 %) nahezu verdoppelt.

Die CDU unter Ministerpräsident Reiner Haseloff verliert dagegen massiv und käme nur noch auf 27 Prozent, ein Minus von rund 10 Prozentpunkten. Die Linke legt leicht zu und erreicht 13 Prozent. SPD (7 %) und BSW (6 %) bewegen sich nur knapp oberhalb der Fünf-Prozent-Hürde. Für Grüne (3 %) und FDP (3 %) würde es nach dieser Erhebung nicht zum Einzug in den Landtag reichen.

Vergleich mit früheren Umfragen

Noch im Juni 2025 zeichnete eine INSA-Umfrage ein völlig anderes Bild: Damals lag die CDU mit 34 % vor der AfD mit 30 %. Seitdem hat sich das Kräfteverhältnis dramatisch verschoben – ein Hinweis auf die wachsende Unzufriedenheit der Wähler und den zunehmenden Zuspruch für die AfD.

Politische Reaktionen zu den Umfrageergebnissen, dass die AfD in Sachsen-Anhalt bei 39 Prozent liegt

Der AfD-Landesvorsitzende Martin Reichardt sprach angesichts der Zahlen von einem bevorstehenden „politischen Wandel“. Er spielte dabei auf eine frühere Aussage von Reiner Haseloff an, der angekündigt hatte, das Land zu verlassen, sollte die AfD 2026 die Regierung übernehmen. Ob es tatsächlich so weit kommt, bleibt offen – doch der Druck auf die CDU wächst spürbar.

Ausblick

Die nächste Landtagswahl in Sachsen-Anhalt findet am 6. September 2026 statt. Bis dahin bleibt offen, ob die AfD ihren Höhenflug fortsetzen kann oder ob die etablierten Parteien noch einmal mobilisieren. Klar ist: Die politische Landschaft des Bundeslandes steht vor einer entscheidenden Weichenstellung. (hk)

