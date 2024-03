Posted in

Vereinter Kampf gegen illegalen Welpenhandel: VIER PFOTEN gibt Fortbildungsveranstaltung für Polizei, Zoll und Grenzschutz.

Hamburg/Furth im Wald, 13. März 2024 – Im Kampf gegen den illegalen Welpenhandel lässt sich die Polizeiinspektion Furth im Wald von VIER PFOTEN Expertinnen für den illegalen Welpenhandel beraten. In einer etwa vierstündigen Fortbildungsveranstaltung schulte das Investigations- und Rechercheteam von VIER PFOTEN am Dienstag etwa 50 Beamte von Polizei, Zoll und Grenzschutz zu Themen rund um den illegalen Welpenhandel.

„Der illegale Welpenhandel wird oft als der drittgrößte illegale Markt nach Drogen und Waffen bezeichnet“, sagt Birgitt Thiesmann, Researcher bei VIER PFOTEN. Demensprechend gut organisiert und strukturiert sind die Banden, die hinter diesem leidvollen Geschäft operieren. Da die Welpen in der Regel bei sogenannten Vermehrerstationen in Osteuropa „produziert“ werden, bevor sie viel zu jung und oft krank über Grenzen hinweg nach Westeuropa geschmuggelt werden, müssen gerade Polizisten aus an Osteuropa angrenzenden Bundesländern, die Mitarbeiter vom Zoll und Grenzpolizisten ein geschultes Auge für die Materie haben.

Als Mitglied des Investigations- und Rechercheteams von VIER PFOTEN kommt Birgitt Thiesmann seit 15 Jahren täglich mit den Machenschaften der illegalen Welpenhändler in Berührung und kennt die Tricks der Banden und privaten Händler. Ihr Wissen gibt sie gerne – gemeinsam mit ihrer Kollegin Saskia Dauter und der Tierärztin Dr. Kirsten Tönnies – an die Beamten weiter. „Wenn wir Beamte schulen, zeigen wir unter anderem auf, wie der illegale Welpenhandel strukturiert ist, woran man gefälschte Dokumente oder illegale Welpentransporte erkennt und welche Rolle Internetplattformen haben“, erklärt die Expertin für illegalen Welpenhandel.

Anhand praktischer Beispiele und mithilfe von Filmbeiträgen wird anschaulich dokumentiert, wie sich illegale Welpenhändler überführen lassen. „Bei Beschlagnahmungen von Hunden haben wir in der Vergangenheit immer sehr gut und erfolgreich mit der Polizei zusammengearbeitet. Wir hoffen, gemeinsam mit den Beamten dem illegalen Treiben ein Ende zu bereiten und das Tierleid zu minimieren. Denn die von illegalen Welpenhändlern verkauften Tiere sterben oft wenige Tage nach dem Kauf wegen fehlender Impfungen und schlechtem Gesundheitszustand. Die Händler sind dann nur in seltenen Fällen auffindbar“, sagt Birgitt Thiesmann.

Neben der Aufklärungsarbeit setzt sich VIER PFOTEN auch für ein strengeres Tierschutzgesetz ein und fordert, dass alle zum Verkauf angebotenen Tiere gechippt und registriert sein müssen, um es skrupellosen Tätern zu erschweren.

***

Bild Kampf gegen illegalen Welpenhandel: © VIER PFOTEN

Text Kampf gegen illegalen Welpenhandel: Tobias Udave, Pressesprecher VIER PFOTEN