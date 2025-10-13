Tierhilfe Hoffnung e.V. – die Smeura: Ein Projekt im Kampf gegen das Leid der Straßenhunde in Rumänien – Tierhilfe Hoffnung – Hilfe für Tiere in Not e.V. betreibt mit der Smeura das größte Tierheim der Welt – ein Leuchtturmprojekt im Kampf gegen das Leid der Straßenhunde – Ein Artikel von Holger Korsten, 13.10.2025.
Wenn Verzweiflung ein Dach braucht
Der Morgen über den Straßen Rumäniens ist still – zu still. Der Wind treibt alte Papierschnipsel über den Asphalt, ein rostiger Zaun klappert im Takt der Kälte. Ein Welpe zittert in einer Pfütze aus Schmelzwasser, zu schwach, um noch zu bellen. Ein alter Rüde humpelt suchend durch die Gassen, sein Blick leer, seine Hoffnung längst dünner als sein Fell. Unter einem abgestellten Auto drängt sich eine Hündin an die Karosserie, um wenigstens ein kleines bisschen Wärme zu spüren.
Es sind Bilder, die sich Tag für Tag wiederholen – nicht in den Schlagzeilen, sondern in den Schatten der Städte. Tausende Straßenhunde kämpfen in Rumänien ums Überleben. Sie hungern, frieren, gebären ihre Jungen im Dreck, und viele sterben still, bevor sie je eine freundliche Hand gespürt haben.
Doch mitten in dieser Trostlosigkeit, zwischen all dem Leid und den verlorenen Augen, gibt es einen Ort, der gegen das Vergessen ankämpft: die Smeura – betrieben vom deutschen Verein Tierhilfe Hoffnung e.V.
Dort, wo einst Pelztiere für den Profit gezüchtet wurden, schlägt heute das Herz des Mitgefühls. Zwischen den Hügeln von Pitești erhebt sich ein Ort, an dem gebrochene Seelen wieder zu atmen beginnen. Hier werden Angst, Hunger und Schmerz nicht ignoriert – sie werden behandelt, gestreichelt, geheilt.
Die Smeura ist kein Paradies – aber sie ist das, was für viele Hunde das Paradies bedeutet: ein Napf mit Futter, eine Decke gegen die Kälte, ein Blick, der nicht verurteilt, sondern sieht. Hier wird Leben gerettet, Tag für Tag, gegen alle Widerstände. Und jeden Tag stößt dieser Ort an seine Grenzen – räumlich, finanziell, menschlich. Doch solange es Helfer gibt, die glauben, dass jedes Leben zählt, bleibt die Smeura das, was sie ist: ein Dach über der Verzweiflung. Und ein Symbol dafür, dass Mitgefühl stärker ist als jede Dunkelheit.
Die Dimension dieser Arbeit lässt sich in Zahlen kaum fassen – und doch zeigen sie das ganze Ausmaß der Verantwortung:
Rund 6.200 Hunde leben aktuell in der Smeura. Allein ihre Versorgung verschlingt jeden Monat enorme Summen: etwa 350.000 Euro betragen die laufenden Ausgaben, davon entfallen rund 1.400 Euro täglich allein auf Futter – das sind 8 Tonnen pro Tag. Jede dieser Mahlzeiten steht für ein Leben, das ohne Hilfe längst verloren wäre.
Um die Zahl der Straßenhunde langfristig zu verringern, startete Tierhilfe Hoffnung e.V. im April 2024 ein Modellprojekt, das auf fünf Jahre angelegt ist. Ziel ist es, Kastrationen und Registrierungen für Hunde und Katzen durchzuführen – kostenlos für alle Bürgerinnen und Bürger in der Region.
In einem eigens errichteten Kastrations- und Registrierungszentrum können Tierhalter ihre Tiere kostenfrei kastrieren und chippen lassen. Das Projekt soll in fünf Jahren 185.000 Kastrationen erreichen – ein ehrgeiziges, aber notwendiges Ziel, um den Kreislauf des Leidens zu durchbrechen.
Damit auch Tierhalter erreicht werden, die nicht mobil sind oder in abgelegenen Gebieten leben, wurden Kastrationsmobile – umgebaute Rettungswagen – angeschafft, die direkt zu den Menschen fahren. So kann wirklich jeder seine Tiere kastrieren und registrieren lassen.
Allein im ersten Jahr 2024 konnten bereits 34.650 Tiere kastriert werden – eine beachtliche Zahl, die dennoch weit unter dem liegt, was langfristig erforderlich ist. Jede einzelne Kastration kostet den Verein rund 35 Euro.
Es ist ein Mammutprojekt, das zeigt, wie sehr Prävention und Mitgefühl zusammengehören – und wie entschlossen Tierhilfe Hoffnung e.V. daran arbeitet, Tierleid an der Wurzel zu bekämpfen.
Die Smeura – Das größte Tierheim der Welt
In einem abgelegenen Waldstück nahe der rumänischen Stadt Pitești liegt die Smeura – das größte Tierheim der Welt. Einst war es eine Fuchsfarm, heute ist es ein Refugium für mehr als 6.200 Hunde und mehrere hundert Katzen. Hier finden jene Tiere Schutz, die sonst keine Chance hätten: verwahrloste, ausgesetzte, verletzte oder in Tötungsstationen abgegebene Hunde.
Wie Matthias Schmidt, der 1. Vorsitzende von Tierhilfe Hoffnung e.V., berichtet, werden in der Smeura täglich Hunde aufgenommen, die sonst in den Händen der Hundefänger gelandet wären. Hier erhalten sie medizinische Betreuung, regelmäßiges Futter und werden kastriert – die erste echte Chance auf ein Leben ohne Angst und Hunger. Die Organisation hat in den vergangenen Jahren ein beeindruckendes Netzwerk aufgebaut, das Tag und Nacht funktioniert – getragen von rund 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ehrenamtlichen Helfern und unermüdlichen Unterstützern in ganz Europa.
Ein Ort zwischen Leben und Überleben
Die Realität in der Smeura ist hart. Täglich werden neue Hunde gebracht – teils aus Notrufen, teils von Anwohnern, die keine andere Lösung sehen. Viele von ihnen sind krank, traumatisiert oder verletzt.
In den langen Reihen der Gehege bellt es leise, manchmal ängstlich, manchmal hoffnungsvoll. Es riecht nach Stroh, Desinfektionsmittel und Leben. Tierpfleger reinigen Zwinger, kochen Futterbrei für Welpen, versorgen Wunden. „Jeder Hund bekommt sein Futter, aber auch ein paar Sekunden Zuwendung – für viele ist das der wichtigste Moment des Tages“, sagt ein Pfleger, der seit Jahren in der Smeura arbeitet.
Jeder erwachsene Hund wird kastriert, geimpft und registriert. Diese Kastrationsprogramme sind das Herzstück der Arbeit des Vereins – denn sie bekämpfen das Problem an der Wurzel: das endlose Leid der unkontrollierten Vermehrung. Mobile Kastrationsteams fahren regelmäßig in umliegende Dörfer, um auch dort Tiere zu kastrieren und die Bevölkerung aufzuklären.
Hoffnung auf vier Pfoten
Matthias Schmidt, Vorsitzender der Tierhilfe Hoffnung e.V., beschreibt die Situation der Straßenhunde in Rumänien als bedrückend. Mit der Smeura, sagt er, wolle man „Raum zum Atmen und Leben“ schaffen – für Tiere, die sonst keine Chance hätten. Seine Worte sind nicht pathetisch, sondern gelebte Realität. Jeden Tag werden Hunde aus Tötungsstationen übernommen – Orte, an denen sie sonst nach 14 Tagen getötet würden, wenn sich niemand findet, der sie aufnimmt.
In der Smeura beginnt für sie ein neuer Abschnitt. Manche bleiben ihr Leben lang dort, andere finden über Partnervereine in Deutschland und anderen Ländern ein Zuhause. Der Verein arbeitet eng mit Tierschutzorganisationen zusammen, die Hunde aufnehmen, weitervermitteln und ihnen den Weg in ein neues Leben ermöglichen.
Adoption und Transport nach EU-Richtlinien – So kommen Hunde aus Rumänien sicher nach Deutschland
Da Rumänien seit 2007 Mitglied der Europäischen Union ist, unterliegt auch der Transport von Tieren innerhalb der EU klar geregelten Bestimmungen. Jeder Hund, der aus der Smeura oder einem anderen EU-Tierheim nach Deutschland vermittelt wird, reist ausschließlich mit gültigen EU-Dokumenten und tierärztlicher Kontrolle.
Rechtliche Grundlage
Der grenzüberschreitende Transport von Tieren zu Tierschutzzwecken wird durch die EU-Verordnung (EG) Nr. 1/2005 über den Schutz von Tieren beim Transport und die EU-Verordnung (EU) Nr. 576/2013 zur Verbringung von Heimtieren geregelt.
Darüber hinaus schreibt die TRACES-Datenbank (Trade Control and Expert System) der EU-Kommission eine lückenlose digitale Erfassung aller Tiertransporte vor. So ist jederzeit nachvollziehbar, wann, woher und wohin ein Tier reist.
Medizinische Voraussetzungen
Bevor ein Hund Rumänien verlassen darf, muss er:
-
einen gültigen EU-Heimtierausweis besitzen,
-
gechippt und gegen Tollwut geimpft sein (mindestens 21 Tage vor Ausreise),
-
eine tierärztliche Gesundheitsbescheinigung nachweisen,
-
bei Bedarf auf innere und äußere Parasiten behandelt worden sein.
Die Tiere werden vor der Ausreise von amtlichen Tierärzten kontrolliert. Nur wer als transportfähig und gesund eingestuft wird, darf die Reise antreten.
Sicherer Transport
Die Transporte erfolgen in zugelassenen, klimatisierten Spezialfahrzeugen, die den EU-Tierschutzauflagen entsprechen. Während der Fahrt werden die Hunde regelmäßig versorgt, es gibt Wasser, Futterpausen und eine lückenlose Betreuung.
Die Route, Fahrzeit und Fahrer sind registriert – die gesamte Strecke ist im TRACES-System erfasst und überwacht.
Ankunft und Übergabe
Nach der Ankunft in Deutschland werden die Hunde in der Regel zunächst von Partnervereinen oder Pflegestellen übernommen. Diese kontrollieren erneut den Gesundheitszustand und bereiten die Tiere auf ihr neues Zuhause vor. Erst danach erfolgt die endgültige Vermittlung an Adoptanten, die im Vorfeld sorgfältig geprüft werden.
Transparenz und Verantwortung
Seriöse Organisationen wie Tierhilfe Hoffnung e.V. oder Partnervereine stellen sicher, dass jede Vermittlung nachvollziehbar und gesetzeskonform abläuft. Adoptionsinteressenten erhalten vollständige Unterlagen, Informationen zur Vorgeschichte des Tieres und den Nachweis der Einhaltung aller EU-Vorgaben.
So wird gewährleistet, dass die geretteten Hunde aus Rumänien nicht nur überleben – sondern sicher, gesund und mit rechtlicher Absicherung in ihr neues Leben starten können.
Ein Balanceakt zwischen Idealismus und Erschöpfung
Die Smeura ist mehr als ein Tierheim – sie ist ein Symbol. Doch sie steht auch unter enormem Druck. Die Kosten für Futter, Medikamente und Energie sind hoch, die Spenden reichen oft kaum aus, um alles zu decken.
„Manchmal fühlt es sich an, als würde man gegen Windmühlen kämpfen“, sagt eine Mitarbeiterin. „Aber dann kommt ein Hund, der zum ersten Mal wieder frisst oder schwanzwedelnd auf dich zuläuft – und du weißt, wofür du es tust.“
Die Dimension der Verantwortung ist enorm: Allein die Versorgung der rund 6.200 Hunde in der Smeura verschlingt monatlich rund 350.000 Euro, davon täglich etwa 1.400 Euro für 8 Tonnen Futter. Hinzu kommen die Kosten für das groß angelegte Kastrationsprojekt, das jährlich rund 40.000 Eingriffe vorsieht. Eine Kastration kostet 35 Euro, was zusätzliche 1,4 Millionen Euro pro Jahr bedeutet – Gelder, die ausschließlich durch Spenden und Patenschaften aufgebracht werden müssen.
Trotz aller Herausforderungen ist die Smeura ein Wunder aus Organisation, Mitgefühl und Beharrlichkeit. Jeden Tag werden dort Leben gerettet – und jeden Tag hofft man, dass es irgendwann weniger zu retten gibt.
Ein Appell, der weiterklingt
Ute Langenkamp, die Gründerin von Tierhilfe Hoffnung e.V., treibt bis heute derselbe Gedanke an: das Leid der Straßenhunde nicht länger tatenlos hinzunehmen. Sie machte aus Mitgefühl eine Mission – aus Mitleid konkretes Handeln. Ihr Ziel war es von Anfang an, zu zeigen, dass wahre Tierliebe mehr bedeutet, als traurig auf ein Schicksal zu blicken – nämlich etwas zu verändern.
Diese Haltung hat den Verein zu einer internationalen Bewegung gemacht. Doch der Bedarf wächst weiter: Kastrationen, Futter, Transporte, medizinische Notfälle – all das kostet Geld, Zeit und Kraft. Ohne Spenden, Patenschaften und Partner würde das System zusammenbrechen.
Tierhilfe Hoffnung e.V. zeigt, dass man auch gegen scheinbar übermächtiges Leid ankämpfen kann – mit Struktur, Mitgefühl und Konsequenz. Die Smeura ist ein Leuchtturm in einem Meer aus Gleichgültigkeit. Und vielleicht ist sie genau deshalb so wichtig.
Denn sie erinnert uns daran, dass jedes Leben zählt – selbst dann, wenn die Welt längst weggesehen hat.
Tierhilfe Hoffnung e.V. – Helfen, wo Hoffnung lebt
Jeder Tag in der Smeura ist ein Kampf gegen das Vergessen – und ein Sieg des Mitgefühls über die Gleichgültigkeit. Mehr als 6.000 Hunde werden dort versorgt, gefüttert, behandelt und geliebt. Doch all das ist nur möglich, weil Menschen helfen, die nicht wegsehen.
Tierhilfe Hoffnung e.V. finanziert sich ausschließlich durch Spenden. Jeder Beitrag – ob groß oder klein – trägt dazu bei, dass ein weiterer Napf gefüllt, eine Wunde versorgt oder ein Leben gerettet werden kann.
Wenn dich das Schicksal dieser Tiere berührt hat, hilf mit – durch eine Spende, Patenschaft oder Unterstützung bei einer Kastration. Gemeinsam schenken wir Hoffnung – und Leben. (hk)
Spendenkonto:
Tierhilfe Hoffnung – Hilfe für Tiere in Not e.V.
Kreissparkasse Tübingen
IBAN: DE47 6415 0020 0002 4804 60
BIC: SOLADES1TUB
Verwendungszweck: Smeura – Hoffnung schenken
Hinweis:
Der Verein erhält keinerlei öffentliche Fördermittel oder Zuschüsse, sondern finanziert seine Tierschutzarbeit ausschließlich durch Spenden.
👉 Mehr Informationen unter: www.tierhilfe-hoffnung.com
