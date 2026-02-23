Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

2 Jahre MethoThek: Stadtbibliothek Hannover lädt zum Netzwerktreffen ein

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Arbeit und Bildung, Buntes, Deutschland-News, Events, Niedersachsen, Themen und Tipps A - R, Themen und Tipps S - Z, Verbraucher-Tipps

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-News-Nachrichten-Aktuell-Hannover

2 Jahre MethoThek: Stadtbibliothek Hannover lädt zum Netzwerktreffen ein – Die MethoThek der Stadtbibliothek Hannover feiert ihr zweijähriges Bestehen. Aus diesem Anlass lädt die Stadtbibliothek am Freitag, 6. März 2026, von 16 bis 17.30 Uhr zu einem offenen Netzwerktreffen in die Zentralbibliothek ein.

Seit ihrer Eröffnung hat sich die MethoThek als Co-Learning-Space der Stadtbibliothek Hannover etabliert. Sie bietet Raum für Methoden aus Coaching, Moderation, Seminarleitung und Training, die in Workshops praktisch erprobt werden können. Ergänzt wird das Angebot durch Kreativ- und Seminarmaterialien sowie Methodenkoffer, die zur eigenständigen Arbeit vor Ort genutzt werden können. Mit der MethoThek stärkt die Stadtbibliothek Hannover ihre Rolle als offener Lern- und Begegnungsort für Wissenstransfer, Austausch und gemeinsames Arbeiten – niedrigschwellig, praxisnah und vernetzend.

DJ GerreG Hochzeits- und Event DJ Niedersachsen

Die Zukunft im Blick

Jetzt feiert die Stadtbibliothek unter dem Titel „2 Jahre MethoThek – Dank & Ausblick“ ein Netzwerktreffen, um auf die letzten zwei Jahre zurückzublicken. Aber auch die Zukunft des Co-Learning-Spaces steht auf der Tagesordnung: Was hat gut funktioniert? Wie kann sich die MethoThek weiterentwickeln? Welche neuen Formate, Themen und Kooperationen sind denkbar?

Expert*innen und neue Interessierte können ihre Meinungen einbringen, neue Ideen entwickeln, sich untereinander austauschen und vernetzen.

Details zur Veranstaltung 2 Jahre MethoThek

Termin:

Freitag, 6. März 2026, 16 –17.30 Uhr.

Ort:

Zentralbibliothek Hannover

Hildesheimer Str. 12

30169 Hannover

5. Obergeschoss

DJ GerreG Musikproduktion und eigene Songs Klick Me Fragezeichen

Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen unter stadtbibliothek-hannover.de.

***
Text: Hannover Stadt

Das könnte Sie auch interessieren ...

WDR Funkhausorchester: Irish Music

Alexander Schweitzer (SPD): „Hebammenbonus soll Berufsstart und Wiedereinstieg stärken“

Gemeinsame Initiative gegen häusliche Gewalt: Aufbau einer Täterberatungsstelle geplant

DÜRR: Leistungsbereitschaft willkommen heißen

Erhöhung der Mehrwertsteuer: Sozialverband VdK warnt vor Mehrwertsteuererhöhung: Politische Ideenlosigkeit

Vitamin D für Sportler – Leistung, Regeneration & Muskelfunktion

DJ GerreG veröffentlicht Trauerlied „Wir seh’n uns wieder, Irgendwann“

Neuartige Stammzelltherapie: Heilung von Diabetes?

Alice Weidel: Insolvenzwelle zerstört Mittelstand – „Blankes Entsetzen“ über Merz‘ Wirtschaftspolitik

Faasenachtsdienstag im Saarbrücker Zoo

Sozialverband VdK: Zeit für ein Machtwort, Herr Merz: VdK fordert Kürzungsvorschlags-Moratorium

Radikale Stille

Corona-Maskenskandal um Spahn: 8 Millionen Euro Steuergeld für vernichtete Masken

DeutschesGesundheitsPortal: Wirkstoff aus Pilzen könnte Hirnalterung entgegenwirken

Ergothionein – Pilz-Wirkstoff mit Potenzial gegen Hirnalterung?

200 Jahre Wilhelmsquelle Bad Mergentheim: 200 Jahre Quellen und 100 Jahre "Bad"

Schlagworte: #2 Jahre MethoThek #23.02.2026 #Aktuell #Hannover Stadt #MethoThek #Nachrichten #News #Stadtbibliothek Hannover #Veranstaltungen #Veranstaltungshinweis #Veranstaltungshinweise #Veranstaltungstipps #Zentralbibliothek #Zentralbibliothek Hannover #Zwei Jahre MethoThek

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com