2 Jahre MethoThek: Stadtbibliothek Hannover lädt zum Netzwerktreffen ein – Die MethoThek der Stadtbibliothek Hannover feiert ihr zweijähriges Bestehen. Aus diesem Anlass lädt die Stadtbibliothek am Freitag, 6. März 2026, von 16 bis 17.30 Uhr zu einem offenen Netzwerktreffen in die Zentralbibliothek ein.
Seit ihrer Eröffnung hat sich die MethoThek als Co-Learning-Space der Stadtbibliothek Hannover etabliert. Sie bietet Raum für Methoden aus Coaching, Moderation, Seminarleitung und Training, die in Workshops praktisch erprobt werden können. Ergänzt wird das Angebot durch Kreativ- und Seminarmaterialien sowie Methodenkoffer, die zur eigenständigen Arbeit vor Ort genutzt werden können. Mit der MethoThek stärkt die Stadtbibliothek Hannover ihre Rolle als offener Lern- und Begegnungsort für Wissenstransfer, Austausch und gemeinsames Arbeiten – niedrigschwellig, praxisnah und vernetzend.
Die Zukunft im Blick
Jetzt feiert die Stadtbibliothek unter dem Titel „2 Jahre MethoThek – Dank & Ausblick“ ein Netzwerktreffen, um auf die letzten zwei Jahre zurückzublicken. Aber auch die Zukunft des Co-Learning-Spaces steht auf der Tagesordnung: Was hat gut funktioniert? Wie kann sich die MethoThek weiterentwickeln? Welche neuen Formate, Themen und Kooperationen sind denkbar?
Expert*innen und neue Interessierte können ihre Meinungen einbringen, neue Ideen entwickeln, sich untereinander austauschen und vernetzen.
Details zur Veranstaltung 2 Jahre MethoThek
Termin:
Freitag, 6. März 2026, 16 –17.30 Uhr.
Ort:
Zentralbibliothek Hannover
Hildesheimer Str. 12
30169 Hannover
5. Obergeschoss
Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen unter stadtbibliothek-hannover.de.
***
Text: Hannover Stadt