POL-OL: Unfall A29 zwischen Kreuz Wilhelmshaven und Fedderwardergroden – Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw und Sattelzug im LK Friesland, Vollsperrung BAB 29

Posted in

Unfall A29 – VU Ort: A29 Richtungsfahrbahn Wilhelmshaven, km 85,500, zwischen Kreuz Wilhelmshaven und Fedderwardergroden, LK Friesland Zeit: 23.10.2024 ca. 14:40 Uhr.

Zum o.g. Zeitpunkt befährt der Fahrzeugführer eines Ford Kuga den Hauptfahrstreifen hinter dem beteiligten Sattelzug und will diesen in Höhe der Unfallstelle überholen. Beim Spurwechsel auf den Überholfahrstreifen prallt er gegen den dort fahrenden Pkw Audi.

Dieser kommt von der Fahrbahn ab und prallt in den Auflieger des Sattelzuges. Der Sattelzug kommt ebenfalls von der Fahrbahn ab und prallt zunächst in die Mittelschutzplanken, knickt ein und kommt in den Außenschutzplanken zum Stehen wobei er noch ein weiteres Fahrzeug touchiert.

Alle beteiligten Fahrzeugführer werden leicht verletzt durch die eingesetzten Feuerwehren aus Accum, Sillenstede und Schortens gerettet und durch RTW des LK FRI umliegenden Krankenhäuser zugeführt.

Ersten Ermittlungen zu folge werden diese glücklicher Weise nur leicht verletzt. An allen Fahrzeugen entsteht Totalschaden. Die abschließende Schadenshöhe ist zurzeit noch nicht bekannt.

Zur Versorgung der Verletzten, Unfallaufnahme, Bergung und Reinigung der Fahrbahn wurde die A29 in Fahrtrichtung Norden ab dem Kreuz Wilhelmshaven durch die Autobahnmeisterei Varel voll gesperrt.

Der vor dem Unfall aufgestaute Verkehr konnte nach einiger Zeit an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Leider wurde durch einen unverantwortlich handelnden Verkehrsteilnehmer die Sperrung der Nebenfahrbahn im Kreuz beseitigt wodurch nachfolgende Pkw weiterhin in Richtung Unfallstelle gefahren sind. Aufgrund dessen verzögerte sich die Bergung des Sattelzuges erheblich.

Hinweise zum Unfallhergang und zu dem o.g. Verkehrsteilnehmer der die Sperrung entfernt hat bitte an das Autobahnpolizeikommissariat Oldenburg 04402-933-0

***

Text: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland