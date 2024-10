FW-NE: PKW-Brand A 57 in Fahrtrichtung Köln – Teilweise Sperrung der BAB 57

Posted in

PKW-Brand A 57 in Fahrtrichtung Köln, Neuss (ots) – Am 23.10.2024 wurde die Feuerwehr Neuss um 7:34 Uhr zu einem brennenden Pkw auf der Autobahn A57 in Fahrtrichtung Köln alarmiert.

Der PKW war während der Fahrt in Brand geraten und wurde vom Fahrer auf den Standstreifen kurz vor der Ausfahrt Norf gelenkt.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte der PKW im Bereich des Motors und des Innenraumes, der Fahrer hatte sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Der Pkw wurde durch ein Team unter Atemschutz gelöscht, anschließend konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden.

Der Fahrer des Fahrzeuges blieb unverletzt, durch die teilweise Sperrung der Autobahn kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.