Wissen – Gefährliche Körperverletzung in Gaststätte an der Rathausstraße

Erstellt in

Wissen – Am Samstag, 28.12.2019, gegen 01:20 Uhr, kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei alkoholisierten Gaststättenbesuchern, in deren Verlauf ein 32-jähriger Beschuldigter einen 21-jährigen Geschädigten mehrfach mit den Fäusten ins Gesicht schlug und an der Wange und der Stirn verletzte.

Ein Rettungswagen verbrachte den 21-Jährigen zur Behandlung ins Krankenhaus. Bei dem 32-jährigen Beschuldigten ermittelten die Beamten eine Atem-Alkoholkonzentration von 2,14 Promille.

Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.

Polizeidirektion Neuwied/Rhein