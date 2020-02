Buchen – An Autotüren gerüttelt: Unbekannte versuchen fremde Autos zu öffnen

Buchen (BW) – Bereits mehrfach gingen beim Polizeirevier Buchen in letzter Zeit Hinweise darauf ein, dass unbekannte Personen an Autotüren gerüttelt und versuchten haben diese zu öffnen.

Zuletzt wurden deratige Wahrnehmungen in der St.-Rochus-Straße sowie in der Nähe des Burghardt-Gymnasiums in Buchen und in Straßen im Walldürner Stadtgebiet gemacht. Da dem Polizeirevier in letzter Zeit auch Diebstähle von Wertsachen aus geparkten Autos gemeldet wurden, ist es durchaus wahrscheinlich, dass die Unbekannten bei ihren Streifzügen auf der Suche nach Stehlbarem waren.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass nur verschlossene Fahrzeuge Schutz vor Diebstahl bieten. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen machen oder bereits gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Buchener Polizeirevier zu melden.

Polizeipräsidium Heilbronn