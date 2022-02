Dresden – Stadt tritt Initiative gegen Lebensmittelverschwendung bei

Bundesweites Netzwerk startet in zehn Städten.

Dresden (SN) – Ab sofort engagiert sich die Landeshauptstadt Dresden noch deutlicher gegen Lebensmittelverschwendung und wird Teil der bundesweiten Initiative „Städte gegen Food Waste“. Bereits zehn Städte haben sich dem Netzwerk angeschlossen. Neben Dresden wollen sich auch Bochum, Bonn, Essen, Frankfurt am Main sowie Kassel, Kiel, Köln, Mainz und Saarbrücken in den kommenden zwei Jahren aktiv gegen Lebensmittelverschwendung positionieren und so einen wichtigen Beitrag für mehr Nachhaltigkeit leisten. Ins Leben gerufen wurde die Initiative vom Unternehmen Too Good To Go, das bereits eine gleichnamige App zur Rettung von überschüssigen Lebensmitteln in Gastronomie und Handel betreibt.

„Mit unserem Beitritt zur Initiative wollen wir das Thema Lebensmittelverschwendung in den Fokus der Dresdnerinnen und Dresdner rücken. Jede und jeder kann im Alltag einen Beitrag zur nachhaltigen Lebensweise leisten. Wer beim Einkauf auf Qualität, Regionalität und Frische achtet, weiß auch den Wert von Lebensmitteln zu schätzen. Diese Wertschätzung beinhaltet auch, dass Erzeuger auskömmliche Preise erzielen können, Tiere eine artgerechte Haltung erfahren und Landwirtschaft nachhaltig ist“, erläutert Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen das Dresdner Engagement.

Gemeinsam mit Too Good To Go und verschiedenen Akteuren in der Landeshauptstadt, wie beispielsweise dem Zukunftsstadtprojekt „Zur Tonne“, wird die Landeshauptstadt in den kommenden Monaten konkrete Maßnahmen innerhalb dieses Aktionsrahmens erarbeiten und umsetzen. Das Netzwerk bietet außerdem die Möglichkeit, Erfahrungswerte mit anderen Partnerstädten auszutauschen.

„Städte sind bürgernah, pflegen enge Beziehungen zur Zivilgesellschaft und lokalen Unternehmen und kennen die örtlichen Gegebenheiten. Damit sind sie bestens ausgerüstet, um Food Waste auf lokaler Ebene zu reduzieren. Gerade deshalb ist es so wichtig, sie zu mobilisieren”, weiß Too Good To Go-Country Managerin Laure Berment. Über die „Städte gegen Food Waste“-Initiative sagt sie: „Wir sind stolz darauf, dass sich so viele Städte angeschlossen haben und als positives Beispiel vorangehen möchten. Ich bin sicher, dass das auch weitere Städte inspirieren wird, sich für die Lebensmittelrettung stark zu machen. Nur wenn wir alle an einem Strang ziehen, können wir unser Ernährungssystem umkrempeln und Food Waste nachhaltig reduzieren.”

Weitere Informationen zur Initiative „Städte gegen Food Waste“ befinden sich auf der Website: www.staedtegegenfoodwaste.de

