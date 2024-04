Veranstaltungen Boppard vom 03.05. – 09.05.2024

Veranstaltungskalender Boppard für den Zeitraum 03.05. – 09.05.2024

Freitag, 03.05.2024

Wochenmarkt Boppard, 08.00 Uhr

Stände mit Fisch, Fleisch, Gemüse & Produkten aus der Region.

Geöffnet: 08.00 – 12.30 Uhr

Boppard, Marktplatz

Freitag, 03.05.2024

Wochenmarkt Buchholz, 15.00 Uhr

Stände mit Fleisch, Gemüse & Wein aus der Region.

Geöffnet: 15.00 – 18.00 Uhr

Boppard – Buchholz, Heideplatz

Freitag, 03.05.2024

Boppard-Bad Salzig,

Führung durch den Welterbegarten Kurpark Bad Salzig

Treffpunkt ist um 16:00 an der Zapfstelle „Börnchen“, Ecke Römerstraße / Salzbornstraße in Bad Salzig.

Die beiden Guides Kerstin Dresen und Peter Tomczak führen monatlich durch diesen Park und haben,

neben vielem Wissenswerten, auch einige Überraschungen für Sie.

Samstag, 04.05.2024

Boppard, Frühlingsfest der Rheinwerkstatt ab 11.00 Uhr

Im Kloster-Innenhof der Stiftung Bethesda St. Martin, Mainzer Str..

Erleben Sie handgefertigte Produkte an den Verkaufsständen, Kinder-Attraktionen sowie ein musikalisches

Programm.

Samstag, 04.05.2024

Öffentliche Stadtführung, 11.00 Uhr

Öffentliche Stadtführung durch die Geschichte Boppards.

Dauer: 1,5 Stunden / Kosten: 5,- € pro Person.

Treffpunkt: Tourist Information, Altes Rathaus, Marktplatz

Sonntag, 05.05.2024

Konzert Boppard, Musikpavillon, 15.00 Uhr

Mit den Musikfreunde Boppard Weiler, Eintritt frei.

Sonntag, 05.05.2024

Konzert Boppard-Bad Salzig, Nachbarplatz, 11.00 Uhr

Mit dem Mittelrheinischen Jungend Blasorchester, Eintritt frei.

Mittwoch, 08.05.2024

Boppard, Innenstadt, 36. Sebamed Mailauf

Nähere Infos unter: https://tg-boppard.de/veranstaltungen/sebamed-mailauf

Donnerstag, 09.05.2024

Öffentliche Weinprobe, 20.00 Uhr

Kosten: 5 Proben, 10, — € p. P.

Boppard, Weinbistro „Niederburger Eck“, Familie Sisterhenn, Leiergasse 26



Laufende Ausstellungen und Vorstellungen im Museum Boppard:

Ausstellung vom 28.04. – 01.09.2024

Aus dem Verborgenen ans Licht – Rota Blanck (1940-2011)

Die Ausstellung wird am Sonntag, 28. April 2024, 11:30 Uhr eröffnet und ist bis zum 1. September 2024

zu sehen.

Die Einführung spricht Dr. Christiane Heiser, Köln.

Den musikalischen Rahmen gestaltet das Duo GASSMANN & WINGOLD, Köln.

Durch Vorbilder und Lehrer zunächst neoklassizistisch geprägt, fand die 1940 geborene Künstlerin

Roswitha (genannt Rota) Blanck einen eigenen Weg zwischen Figuration und Abstraktion. Bereits in ihrer

Studienzeit schuf sie Skulpturen, die durch die Schönheit des Holzes, seine geschickten

Bearbeitung und die formale Sicherheit des künstlerischen Entwurfs überzeugen. Zieht man ihre

Gemälde, Aquarelle und Zeichnungen hinzu, wird auch ihr sicheres Gespür für die Kraft der Linie und

Farbharmonien deutlich. Bis auf wenige Ausnahmen hat die Künstlerin stets figürlich

gearbeitet, was einen niederschwelligen Zugang zu ihrer Kunst ermöglicht.

Rota Blanck begann zunächst – bedingt durch ihr Studium an der Textilingenieurschule Krefeld – mit

Zeichnungen von Blüten und Pflanzen, die sie stilisierte und abstrahierte, um daraus Muster für Textilien

und Tapeten zu entwerfen. Mit der Hinwendung zur eher männlich konnotierten Bildhauerei, ihrer Lehrzeit

bei dem Kalkarer Bildhauer Alfred Sabisch und später ab 1963 an der Berliner Kunstakademie bei Paul

Dirkes konnte sie ihre plastischen Fähigkeiten professionalisieren. Wie so viele Frauen ihrer Generation

mußte die junge Künstlerin das eigene Berufsleben zugunsten von Familiengründung und

Haushaltsführung aufgeben. Dennoch schuf sie weiterhin Kunstwerke; experimentierte mit

ungewöhnlichen Materialkombinationen, montierte aus Fundstücken Objekte, die zum Nachdenken, aber

auch zum schmunzeln anregen. Im letzten Lebensdrittel wendete sie sich der keramischen Gestaltung zu

auch da sich Keramiken leichter verkaufen ließen als freie künstlerische Arbeiten und ihr den eigenen

Lebensunterhalt sicherten.

Nimmt man ihr gesamtes Schaffen in den Blick, lassen sich Werkgruppen und Interessensgebiete

erkennen. Rota Blanck widmete sich den Gattungen Skulptur und Objektkunst, Keramik, Zeichnungen

und Malerei. Vor allem die menschliche Figur sowie die Tier- und Pflanzenwelt haben sie als Motive

angesprochen.

Museum Boppard, Kurfürstliche Burg

Burgplatz 2

56154 Boppard am Rhein

Tel. 06742/8015984

www.museum-boppard.de

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 10 bis 17 Uhr;

Samstag und Sonntag 11 bis 18 Uhr,

an Feiertagen auch montags geöffnet von 11 bis 18 Uhr.

***

Veranstaltungshinweise: Tourist Information Boppard