POL-AA: Schwertransport fährt sich auf der A6 in Richtung Heilbronn fest

Aalen (ots) – Crailsheim: Schwertransport fährt sich auf Autobahn fest.

Am Dienstagabend gegen 20 Uhr befuhr ein 46-jähriger Schwertransportfahrer die A6 in Richtung Heilbronn. An einer dortigen Baustelle fuhr er in diese ein, obwohl sein Schwertransport zu breit für die einspurige Fahrbahn war. Der 46-Jährige fuhr sich mit seinem Fahrzeug fest und konnte nicht mehr weiterfahren, weshalb die A6 vollständig gesperrt war.

Damit der Schwertransport zurücksetzen konnte, musste die A6 kurzzeitig in beide Richtungen vollständig gesperrt werden. Anschließend wurde der 46-Jährige auf einen Autohof gelotst. Da seine Fahrt nicht genehmigt war, konnte er diese nicht weiter fortsetzen. Die Autobahn musste aufgrund des Vorfalls für etwa drei Stunden in Richtung Heilbronn vollständig gesperrt werden. Gegen den Fahrer des Schwertransports und dessen Firma werden entsprechende Anzeigen gefertigt.