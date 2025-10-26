Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

FW-ROW: Unfall A1 Sittensen – Verkehrsunfall auf Höhe des Rastplatz Ostetal Süd

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Blaulicht, Deutschland-News, Niedersachsen

Unfall A1 Sittensen - Verkehrsunfall auf Höhe des Rastplatz Ostetal Süd
Die Einsatzstelle | Bild © Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

Unfall A1 SittensenVerkehrsunfall auf Höhe des Rastplatz Ostetal Süd – Sittensen/A1 (ots) – Am Sonntagmittag kam es auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg zwischen der Anschlussstelle Sittensen und der Rastanlage Ostetal Süd kurz vor 12 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein Lkw und ein VW kollidierten miteinander. Der Lkw kippte um und blieb seitlich am Lärmschutzwall liegen.

Die Feuerwehr Sittensen wurde alarmiert, da zunächst davon ausgegangen wurde, dass eine Person im Lkw eingeschlossen sei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich dies jedoch nicht. Der verunfallte VW, bei dem es sich um ein Elektrofahrzeug handelte, wurde mit der Seilwinde des Rüstwagens vom mittleren Fahrstreifen auf den Standstreifen gezogen. Eine Gefährdung durch das Fahrzeug bestand nicht.

Der umgestürzte Lkw wurde auf auslaufende Betriebsstoffe kontrolliert, ohne Befund. Bei dem Unfall wurden drei Personen verletzt, sie wurden vom Rettungsdienst versorgt.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der A1. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Für die Feuerwehr endete der Einsatz nach rund einer Stunde.

DJ GerreG Hochzeits- und Event DJ Rotenburg Wümme

***
Text: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

Das könnte Sie auch interessieren ...

„Bleibt und kämpft!“ - Union will Zuzug junger Ukrainer stoppen

Schweiz verschärft Asylrecht - Flüchtlinge dürfen nicht mehr ins Ausland reisen

Nasenspray Abhängigkeit - So kommen Sie davon weg

Mutmaßliche Gruppenvergewaltigung in Heinsberg (NRW) - 17-Jährige soll von 5 Syrern missbraucht worden sein

Herzinfarkt & Schlaganfall vorbeugen - Die besten Getränke für gesunde Arterien

Meinungsfreiheit unter Druck - Deutschland auf dem Weg in den Einschüchterungsstaat?

Dauerbewachung für leere Scholz-Wohnung in Hamburg Altona kostet Millionen Steuergeld

Erstes Irish Film Festival im Filmhaus Saarbrücken vom 30. Oktober bis 1. November

BPOLI-WEIL: Abgeschobener Syrer versucht erneut nach Deutschland einzureisen

Weihnachtskonzert im Bürgerhaus Dudweiler für Seniorinnen und Senioren des Stadtbezirks Dudweiler am 18. November

Peter Felser/Martin Sichert (AfD): China-Abhängigkeit bei Medikamentenversorgung reduzieren

Sozialverband VdK warnt vor Anstieg der Wohnungslosigkeit

Das Leben könnte so leicht sein, wenn nicht immer die größten Esel ganz oben säßen

Schutz vor Erkältungsviren: Vitamin C, Nasenspray, Händewaschen - Was schützt wirklich?

Martin Sichert (AfD): Kontaktgebühr bei Arztbesuchen ist Diskriminierung von einheimischen Beitragszahlern

KUBICKI-Kolumne: Wenn Angst den Verstand besiegt

Schlagworte: #26.10.2025 #Aktuell #Autobahn 1 #BAB1 #Blaulicht #LKW-Unfall #Nachrichten #News #Ostetal Süd #Polizeimeldung #Polizeimeldungen #Sittensen #Unfall A1 #Unfall A1 Sittensen #Verkehrsunfall

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com