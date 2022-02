LK Bamberg – Verkehr: Baumfällarbeiten entlang der B 26 bei Trosdorf

Posted in

Bamberg (BY) – Im Zuge von Baumfällarbeiten kann es entlang der B 26 im Bereich des Industriegebiets Trosdorf zu Verkehrsbehinderungen kommen. Da es sich um Fallarbeiten im direkt an die B 26 anschließenden Waldbereich handelt, muss die Straße an folgenden Tagen voll gesperrt werden:

05. Februar 2022, 12:00 Uhr – 18:00 Uhr

12. Februar 2022, 12:00 Uhr – 18:00 Uhr

19. Februar 2022, 10:00 Uhr – 18:00 Uhr

Die parallel zur B 26 verlaufende Industriestraße dient während den Sperrungen größtenteils als Umleitungsstrecke.

Um Beachtung wird gebeten.

Landratsamt Bamberg