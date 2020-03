Speyer – Corona-Aktuell: Konzert der Reihe „Klangbilder“ wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben

Erstellt in

Speyer – Corona-Aktuell: Das am 12. März, 19 Uhr, geplante Konzert der Reihe „Klangbilder“ im Purrmann-Haus Speyer mit dem Duo „Herzkapelle 432“ und der Bildpatin Christine Weinmüller wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Die Verschiebung basiert auf einer Empfehlung der Stadt Speyer, die aufgrund der Enge des Veranstaltungsraumes und der zu erwartenden Besucherzahl ausgesprochen wurde. Die Konzertabende der beliebten Reihe, die in Kooperation des Purrmann-Hauses mit der Musikschule der Stadt Speyer stattfindet, sind meist ausverkauft.

Bereits erworbene Karten für die Veranstaltung am 12. März können an den Vorverkaufsstellen, an denen sie erworben wurden, zurückgegeben werden.

