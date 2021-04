Braunschweig (NI) – Die Stadt Braunschweig lobt in diesem Jahr erstmalig den Braunschweiger Naturschutzpreis aus. Bewerbungen sind bis zum 30. Juni möglich.

Der Naturschutzpreis soll im zweijährigen Turnus und im Wechsel mit dem Klimaschutzpreis besonders gelungene Projekte auf dem Gebiet des Naturschutzes auszeichnen. In diesem Jahr werden hervorzuhebende Beispiele zum Thema „naturnahe Gartengestaltung“ prämiert.

„Gärten und Außenanlagen, die naturnah gestaltet sind, bieten sehr vielen Tieren und Pflanzen einen geeigneten Lebensraum und fördern so die Biodiversität in Braunschweig“, sagt Umweltdezernent Holger Herlitschke. „Gleichzeitig profitieren aber auch die Braunschweiger Bürgerinnen und Bürger von der Vielfalt und dem Naturerlebnis direkt vor der eigenen Haustür.“

Der Naturschutzpreis wird in drei verschiedenen Wettbewerbskategorien verliehen:

Naturnah gestaltete Privatgärten

Naturnah gestaltete Gewerbegrundstücke

Naturnahe Gartengestaltung durch Kinder und Jugendliche – Maßgeblich in dieser Kategorie ist der Grad der Einbindung von Kindern in die naturnahe Gartengestaltung und die dadurch erfolgende Heranführung an und Begeisterung für den Naturschutz.

Wichtig bei der Einreichung der Beiträge ist, dass die Umsetzung zumindest weitgehend abgeschlossen ist. Reine Ideen und Konzepte können nicht berücksichtigt werden. Ferner ist auch die Prämierung von Balkonen nicht vorgesehen.

Für den Braunschweiger Naturschutzpreis 2021 stehen insgesamt 15.000 Euro als Preisgeld zur Verfügung. Je Wettbewerbskategorie soll mindestens ein Preis vergeben werden. Die ersten Preise werden jeweils mit mindestens 2.000 Euro dotiert. Die Kriterien „Wert für Natur und Umwelt“, „Übertragbarkeit/Nachahmbarkeit“, „Nachhaltigkeit“ und „Innovationscharakter“ dienen als Entscheidungsgrundlage für die Bewertung. Eine feierliche Preisverleihung soll in der zweiten Jahreshälfte erfolgen.

Die erforderlichen Wettbewerbsgrundlagen und weitergehende Informationen können unter www.braunschweig.de/naturschutzpreis heruntergeladen oder bei der Unteren Naturschutzbehörde der Stadt Braunschweig angefordert werden.

Bewerbungsschluss ist der 30. Juni 2021. Bis dahin muss der Wettbewerbsbeitrag bei der Unteren Naturschutzbehörde digital, postalisch oder persönlich eingereicht werden. Die Auslobung des Naturschutzpreises war ursprünglich bereits für 2020 geplant, wurde aber aufgrund der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben. Bisher eingereichte Beiträge aus dem Jahr 2020 behalten ihre Gültigkeit und werden bei der Vergabe des Preises berücksichtigt.

