Aufzüge an der Berliner Promenade in Saarbrücken wegen Hochwasser beschädigt

Wegen Hochwasser: Aufzüge an der Berliner Promenade beschädigt.

Die Aufzüge der Berliner Promenade an der Wilhelm-Heinrich-Brücke und an der Schifferstraße wurden in Folge von Dauerregen und Hochwasser am vergangenen Pfingstwochenende beschädigt.

Die Aufzugschächte und die Steuerungsräume beider Aufzüge sowie die Kabine des Aufzugs an der Schifferstraße wurden durch die Wassermassen geflutet.

Bis auf Weiteres sind die Aufzüge gesperrt. Der barrierefreie Zugang zum unteren Teil der Berliner Promenade am Willi-Graf-Ufer ist weiterhin über die Rampe an der Wilhelm-Heinrich-Brücke/Ecke „Am Stadtgraben“ möglich.

An beiden Standorten finden momentan Reinigungsarbeiten statt. Im Anschluss kann eine detaillierte Schadensermittlung erfolgen.

Wann die Aufzüge wieder in Betrieb genommen werden können, steht derzeit noch nicht fest.

Weitere Informationen zur Situation nach dem Hochwasser in Saarbrücken gibt es unter www.saarbruecken.de/dauerregen.

***

Text: Hannah Zewe – Landeshauptstadt Saarbrücken