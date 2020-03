Bayreuth – Barbara Stamm anlässlich des Internationalen Frauentags am Freitag, 13. März zu Gast im Rathaus

Erstellt in

BAYREUTH (BY) – Anlässlich des Internationalen Frauentags lädt Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe am Freitag, 13. März, um 16 Uhr, Bayreuths Bürgerinnen und Bürger zu einem Empfang in den Großen Sitzungssaal des Neuen Rathauses, Luitpoldplatz 13, ein.

Zu Gast ist die ehemalige Bayerische Landtagspräsidentin Barbara Stamm, die zum Thema „Frauen heute“ sprechen wird. Die Mutter von drei Kindern und gelernte Erzieherin arbeitete bis 1970 in diesem Beruf und war gleichzeitig ehrenamtlich im Bistum Würzburg aktiv.

Stamm ist ehrenamtliche Vorsitzende des Lebenshilfe-Landesverbandes Bayern. Zwischen 1974 und 1989 leitete sie neben ihrer Tätigkeit im Landtag das Schifferkinderheim Würzburg. Sie war von 1976 bis 2018 Abgeordnete im Bayerischen Landtag und von 2008 bis 2018 Landtagspräsidentin.

Für die musikalische Umrahmung der Veranstaltung sorgt die Band „WonderWonder“ mit afrikanischen Rhythmen. Anschließend besteht im Foyer des Neuen Rathauses bei einem Stehempfang die Gelegenheit zum Kennenlernen und zum Erfahrungsaustausch.

***

Stadt Bayreuth