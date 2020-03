Bayreuth – Verkehr: Rathaus-Parkplatz am Wahlsonntag gesperrt

BAYREUTH (BY) – Am Sonntag, 15. März, finden in Bayreuth Kommunalwahlen statt. Nach Schließung der Wahllokale erfolgt die Auszählung der Stimmen im Neuen Rathaus sowie in der Schlossgalerie am Luitpoldplatz statt.

Für die Wahlvorstände der Wahllokale müssen daher entsprechende Parkplätze im Umgriff zur Verfügung stehen. Der Rathaus-Parkplatz wird ab 14 Uhr für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Auf dem La-Spezia-Platz richtet das Straßenverkehrsamt zudem entlang der Treppenanlage senkrecht angeordnete Parkplätze ein, die ausschließlich für Wahlhelfer reserviert sind.

Stadt Bayreuth