Bayreuth – Coronakrise: Aktuelle Videobotschaft der Oberbürgermeisterin

BAYREUTH (BY) – Die Auswirkungen der aktuellen Corona-Krise wirken sich immer deutlicher auf das öffentliche Leben in der Stadt Bayreuth aus.

Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe wendet sich in einer Video-Botschaft an die Bayreutherinnen und Bayreuther. „Das Corona-Virus und die damit zusammenhängenden notwendigen Maßnahmen, all dies duldet keine Leichtfertigkeit“, so Merk-Erbe.

„Die Menschen in unserer Stadt sind nicht alleine, wir alle in der gesamten Stadtverwaltung, die Bayerische Staatsregierung, die Bundesregierung, nahezu alle staatlichen Organe und Institutionen, wir alle arbeiten daran, dass niemand alleine gelassen wird“, betont Merk-Erbe.

Die Videobotschaft finden Interessierte auf der städtischen Website unter www.bayreuth.de und auf der städtischen Facebook-Seite unter www.facebook.com/Stadt.Bayreuth/.

***

Stadt Bayreuth