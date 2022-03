Bayreuth – Fastenaktion 2022: Sieben Wochen ohne Stillstand

Yoga und Meditation am 15. März.

BAYREUTH (BY) – Die Stadtbibliothek Bayreuth beteiligt sich an der Fastenaktion 2022 der Evangelischen Kirche an und lädt zu verschiedenen Online-Veranstaltungen ein.

Unter dem Motto „Sieben Wochen ohne Stillstand?!“ werden die Teilnehmenden der Frage nachgehen, wann und wo sie Stillstand erleben und wo sie ganz bewusst – nachhaltig – aktiv werden können.

„Yoga & Meditation in der Fastenzeit“ mit Birgit Sammer gibt es am Dienstag, 15. März, um 18 Uhr. Mit sanften Yogaübungen in Verbindung mit bewusster Atmung bringen die Teilnehmenden den Körper in Bewegung.

Durch eine geführte Tiefenentspannung mit anschließender Meditation werden die innere Ruhe und Gelassenheit spürbar. Informationen zur Anmeldung gibt es auf der Internetseite der Volkshochschule Bayreuth unter www.vhs-bayreuth.de.

Stadt Bayreuth