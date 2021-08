BAYREUTH (BY) – Am Freitag, 3. September, ab 17 Uhr, bietet die Stadtbibliothek in der Kreativwerkstatt des RW21 eine Einführung in das neue Lernangebot der Franken-Onleihe an.

Die digitale, schnelle und bequeme Ausleihmöglichkeit der Franken-Onleihe hat sich bereits für E-Books und Hörbücher etabliert. Neu dazu kommen mit den Angeboten von LinkedIn Learning digitale Kurse aus den Bereichen Bildbearbeitung und Fotografie, Informatik und Software, Webdesign, Bildung, Businesssoftware, Berufliche Weiterentwicklung und Digital Lifestyle sowie die Sprachkurse von LinguaTV für Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Deutsch als Fremdsprache.

Als Bibliotheksmitglied erhalten Teilnehmer/innen einen kostenlosen Zugang zu all diesen Angeboten und im Rahmen der Veranstaltung eine Einführung in ihre Funktionsweise. Hierfür wird ein gültiger Bibliotheksausweis benötigt. Anmeldungen sind per Mail stadtbibliothek@stadt.bayreuth.de oder unter der Telefonnummer 0921 507038-30 möglich.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

***

Stadt Bayreuth