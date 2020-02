Bayreuth – RW21: Internet für Anfänger/innen am Samstag, 15. Februar

Erstellt in

BAYREUTH (BY) – Das Lernstudio des RW21 bietet am Samstag, 15. Februar, von 10.15 bis 14.45 Uhr, einen Workshop „Internet – Grundlagen für Anfänger/innen“ an.

Ob man nach Öffnungszeiten, Veranstaltungsinformationen, Reisezielen, Produkten oder anderen Daten sucht – ein paar Klicks im Netz eröffnen eine beinah unendliche Fülle an Antworten. Doch wie finde ich wirklich das, was ich suche? Wie speichere ich bestimmte Internetseiten ab? In dieser Einführungsveranstaltung soll den Teilnehmern mit einfachen Erklärungen geholfen werden, sich besser mit dem Browser und im Internet zurechtzufinden.

Sicherer Umgang mit Maus und Tastatur wird vorausgesetzt. Die Leitung des Kurses übernehmen Bianka Hoffmann (Diplom-Pädagogin) und Reiner Zahn (Fachkaufmann Marketing), die Gebühr beträgt zwölf Euro (zehn Euro mit gültigem Bibliotheksausweis).

Eine Anmeldung ist bis Mittwoch, 12. Februar, per E-Mail an stadtbibliothek@stadt.bayreuth.de, telefonisch unter 0921 50703830 oder direkt am Servicepoint im Erdgeschoss des RW21 erforderlich.

***

Stadt Bayreuth