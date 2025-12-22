Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

1,8 Millionen Besucher*innen: Weihnachtsmarkt in der Altstadt Hannover bleibt Publikumsmagnet

1,8 Millionen Besucher*innen: Weihnachtsmarkt in der Altstadt Hannover bleibt Publikumsmagnet – Wenn der Weihnachtsmarkt 2025 in Hannovers Altstadt an diesem Montagabend (22. Dezember) zu Ende geht, werden ihn rund 1,8 Millionen Menschen besucht haben. Diese Zahl liegt auf dem Niveau der Vorjahre. Unter dem Motto „Hannoverzaubert“ lag ein Schwerpunkt neben dem Kunsthandwerk auch 2025 darauf, gerade den kleinen Besucher*innen interessante und spannende Erlebnisse zu bieten. So beteiligten sich rund 1.750 Kinder an den Aktionen in der Weihnachtsbäckerei. Der Märchenerzählerin hörten rund 1.500 Kinder zu. Es gibt dort „treue Fans“, die seit 15 Jahren immer wieder kommen und damit dem Kindesalter zwar entwachsen sind, aber immer wieder begeistert zuhören. Auch Senior*innen-Gruppen zählen inzwischen zu den Stammgästen. Das Kasperle-Theater sowie die Karussells kamen ebenfalls gewohnt gut an. Die Resonanz von Seiten der Standbetreiber*innen fiel durchweg positiv aus.

„Der Weihnachtsmarkt in der hannoverschen Altstadt hat auch in diesem Jahr eindrucksvoll gezeigt, wie lebendig und attraktiv Hannovers Innenstadt in der Adventszeit ist. Besonders gefreut hat mich, dass die vielfältigen Angebote für Kinder – von der Märchenerzählerin über das Kasperle-Theater bis hin zu Mitmachprogrammen wie die Weihnachtsbäckerei – so großen Zuspruch gefunden haben. Damit schaffen wir einen Ort der Begegnung für Familien. Der Weihnachtsmarkt ist damit ein wichtiger wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Impuls für unsere Stadt“, resümiert Wirtschafts- und Umweltdezernentin Anja Ritschel.

„Die sicherheitsrelevanten Vorkehrungen haben dieses Jahr eine neue Dimension angenommen. Der Aufwand – und auch damit verbundene Unannehmlichkeiten – hat sich allerdings gelohnt, denn wir können auf einen friedlichen Weihnachtsmarkt ohne Zwischenfälle zurückblicken, wofür ich allen Beteiligten meinen Dank aussprechen möchte“, so Ritschel weiter.

Text: Hannover Stadt

