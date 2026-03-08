Weltfrauentag 2026: Geschichte, Bedeutung und Veranstaltungen in Deutschland – Der Weltfrauentag (Internationaler Frauentag) wird jedes Jahr am 8. März begangen und ist ein globaler Aktionstag für die Rechte und Gleichstellung von Frauen. Er würdigt die sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Errungenschaften von Frauen und macht zugleich auf bestehende Ungleichheiten aufmerksam.
Seine Wurzeln liegen in frühen frauenpolitischen Bewegungen des 20. Jahrhunderts: Erste Frauentagsaktionen fanden bereits 1909 in den USA statt, inspiriert durch sozialistische Organisationen. Auf einer internationalen Frauenkonferenz 1910 wurde die Idee eines jährlichen Frauentags vorgeschlagen, und seit den 1910er-Jahren etablierte sich der 8. März als fester Termin. 1977 wurde der Tag von den Vereinten Nationen offiziell als „Tag für die Rechte der Frau und den Weltfrieden“ anerkannt.
Bedeutung heute
Der Weltfrauentag steht heute für mehr als nur eine historische Erinnerung: Er ist ein politischer und gesellschaftlicher Aktionstag, an dem für Gleichberechtigung, gleiche Bezahlung, Chancengleichheit, Schutz vor Gewalt und Selbstbestimmung demonstriert wird. In vielen Ländern finden Demonstrationen, Podiumsdiskussionen, kulturelle Aktionen und Informationsveranstaltungen statt.
Weltfrauentag 2026 in Deutschland
2026 fällt der Weltfrauentag auf einen Sonntag, den 8. März. In Deutschland ist der 8. März seit einigen Jahren nicht bundesweit ein gesetzlicher Feiertag, aber in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern gilt der Weltfrauentag als offizieller arbeitsfreier Feiertag.
In anderen Bundesländern ist der Tag kein gesetzlicher Feiertag – dennoch gibt es zahlreiche Aktivitäten und Veranstaltungen, die sich dem Thema Gleichstellung und Frauenrechte widmen.
Geplante Veranstaltungen und Aktionen in Deutschland (Auswahl 2026)
Berlin
-
Veranstaltungen rund um Diskussionen zu Geschlechtergerechtigkeit, Gender Pay Gap und Frauenrechten inklusive Demonstrationen und Podiumsgesprächen.
-
Weitere kulturelle Angebote wie Theater, Shows und Konzerte passend zum Feiertag.
Freiburg
(z. B. städtische Veranstaltungen am 8. März – Beispiele)
-
11:00–13:00 Uhr: Empfang der Stadt Freiburg zum Internationalen Frauentag im Historischen Kaufhaus.
-
10:00–17:00 Uhr: Ausstellung „Eiszeitfrauen im Rampenlicht“ im Archäologischen Museum Colombischlössle.
-
16:00–18:30 Uhr: Workshop „Kraftvolles Selbstmitgefühl für Frauen“.
Unna – Aktionswoche Internationaler Frauentag
-
Die Stadt Unna veranstaltet eine Aktionswoche mit einem Festakt zum Jubiläum des lokalen Mädchen- und Frauennetzwerks sowie der Gleichstellungsarbeit.
Hannover & weitere Städte
-
Ninja Women’s Day 2026 – ein sport- und communityorientiertes Event in mehreren deutschen Städten, u. a. Hannover (Gespräche, sportliche Aktivitäten und Austausch).
Regionale Events / Kultur
-
(Beispiel aus Fulda) Comedy-Abend zum Weltfrauentag mit Lilli im FuldaTalerForum am 8. März.
Warum der Weltfrauentag wichtig bleibt
Trotz Fortschritten in vielen Bereichen zeigen aktuelle Debatten und Untersuchungen, dass Aspekte wie Lohnungleichheit, Frauen in Führungspositionen, Reproduktionsrechte und Schutz vor Gewalt weiterhin Themen sind, für die Aktivismus und politische Aufmerksamkeit notwendig sind. Der Weltfrauentag bietet hierfür alljährlich einen zentralen Fokus. (hk)
