Bayreuth – Sprechstunde zum Thema Betreuung am Donnerstag, 4. November

BAYREUTH (BY) – Am Donnerstag, 4. November, von 17 bis 18.30 Uhr, findet in der Kreativwerkstatt des RW21 eine Sprechstunde zum Thema Betreuung statt.

Dabei informieren und beraten im Wechsel die Betreuungsstelle der Stadt Bayreuth und Mitarbeiter/innen der Betreuungsvereine von Caritas und Diakonie über Vorsorgevollmacht, rechtliche Betreuung und Betreuungs- und Patientenverfügung.

