Bayreuth – Volkshochschulen im Landkreis Bayreuth: Aktuelles Programmheft ab sofort erhältlich

Bayreuth (BY) – Mit dem neuen Programmheft starten die Kreisvolkshochschulen in das Frühjahrssemester. „Über mangelnde Weltoffenheit kann man bei unseren Volkshochschulen nicht klagen“, freut sich der erste Vorsitzende, Landrat Hermann Hübner. „Ob globaler Zusammenhang oder das Erkunden der eigenen Region, eine reiche Auswahl an Vorträgen, Kursen, Exkursionen und Studienfahrten bietet für alle Bildungsinteressierten das Richtige.“

Immer wichtiger wird der Programmbereich „Gesellschaft“. Hier hält beispielsweise das Studium regionale, das sich mit der Erkundung der näheren Heimat beschäftigt, mehr als 30 Vorträge und Exkursionen bereit. Von Alexander von Humboldts Wirken im Bayreuther Raum bis hin zur Exkursion zu einem regionalen Gemüseanbaubetrieb oder eine Führung über den Campus der Universität Bayreuth reicht die Spannweite. Kräuterkurse und das beliebte Küchlebacken ergänzen das „Studium“. Im neuen Schwerpunkt „Nachhaltigkeit – Ökologie – Klima“ klären Kooperationsveranstaltungen mit der bioenergieregion Bayreuth über Solarenergie vom eigenen Dach, richtiges Lüften und innovative Heizsysteme auf. Natürlich kann man mit den Volkshochschulen auch mit z. B. einer Kulturfahrt zur Leipziger Buchmesse, zum Prager Musikfrühling oder nach Valencia mit Oper- und Konzertbesuch in die Ferne schweifen.

Der Frühling lädt ein, etwas für den eigenen Körper zu tun. Mit den präventiven Gesundheitskursen der Volkshochschulen liegt man da genau richtig. Ob Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion oder Yoga, ob Aerobic oder Zumba, die Vielzahl von Kursen bietet für jedes Alter und jeden Fitnessstand etwas an. Zahlreiche Angebote werden auch von den Krankenkassen gefördert.

Im Programmbereich Beruf und Kompetenzen erfreuen sich Smartphone-Kurse großer Beliebtheit. Wem diese Geräte noch immer nicht geheuer sind, dem wird in Gesees und Pegnitz weitergeholfen. Die Welt wird mit jeder Sprache, die man lernt, zugänglicher. Kurse für die Weltsprachen Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch bietet der Sprachbereich. Und dann gibt es natürlich auch noch Angebote für Kunsthandwerk, Musik, die „Junge vhs“ und und und…

Das neue Programmheft liegt kostenlos in den Rathäusern der Landkreisgemeinden, im Landratsamt, bei Banken, in Geschäften, Arztpraxen und Apotheken im Landkreis und in der Stadt Bayreuth aus oder wird direkt an die Haushalte verteilt. Unter www.landkreis-bayreuth.de/vhs kann das Programm auch im Internet abgerufen werden. Weitere Informationen erteilen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Außenstellen für ihren Programmbereich oder die Geschäftsstelle der Volkshochschulen im Landratsamt unter Tel. 0921/728-351.

