Bereich Würzburg – Unwetterlage: Auch an städtischen Schulen fällt der Unterricht aus

Bereich Würzburg (BY) – Aufgrund der Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes findet am morgigen Montag, 10. Februar, auch an allen städtischen Schulen im Bereich der Stadt Würzburg kein Unterricht statt. Die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler geht vor.

Die Kindertagesstätten in katholischer, evangelischer und städtischer Trägerschaft sind morgen grundsätzlich offen. Wir empfehlen aber allen, unnötige Wege zu vermeiden und aufgrund der ungünstigen Wetterlage die Kinder zu Hause zu behalten.

