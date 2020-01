Birkweiler – Unfall mit Personenschaden auf der L508

Birkweiler – Ein 60-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die L508 von Birkweiler kommend in Fahrtrichtung Ranschbach.

In einer langgezogenen Rechtskurve brach das Heck des Fahrzeugs aus und er kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort schlidderte er über den Grünstreifen in eine Abwasserrinne. In der Abwasserrinne wurde das Fahrzeug ausgehebelt und in einen am Straßenrand gepflanzten Baum geschleudert.

Hierbei überschlug sich das Fahrzeug einmal und landete mit dem Softtopdach in der Baumkrone. Der Baum wurde durch den Aufprall komplett entwurzelt und die Baumkrone wurde völlig abgerissen. Das Fahrzeug blieb nach dem Zusammenprall und dem Überschlag schließlich am Straßenrand auf den vier Rädern stehen.

Der Fahrer war im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die hinzugerufene Feuerwehr aus dem Fahrzeug geschnitten werden. Da Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Nach der Einlieferung in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen werden musste, konnten erhebliche Verletzungen bei dem Fahrer festgestellt werden.

Es entstand ein Sachschaden von über 20.000 Euro.

Polizeidirektion Landau