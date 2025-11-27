Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Briefe gegen Einsamkeit, weihnachtliche Tauschbörse und lebendige Adventskalender – Die Adventszeit in der Stadtbibliothek Mannheim

Briefe gegen Einsamkeit, weihnachtliche Tauschbörse und lebendige AdventskalenderDie Adventszeit in der Stadtbibliothek Mannheim – Wie in jedem Jahr gibt es in den Bibliotheken der Stadtbibliothek Mannheim zur Adventszeit viele vorweihnachtliche Aktionen und Angebote.

„Briefe gegen Einsamkeit“- Aktion mit youngcaritas:
In der Adventszeit Freude in das Leben älterer Menschen bringen, die wenig Kontakt zur Außenwelt haben und ihnen zeigen, dass sie nicht vergessen sind! Dafür steht

von Dienstag, 2. Dezember bis Freitag, 19. Dezember 2025 in der Zentralbibliothek im Stadthaus N1

ein weihnachtlicher Briefkasten bereit, in dem selbst gestaltete Briefe oder Postkarten eingeworfen werden können. Dabei sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt: ob Texte, Gedichte, selbstgemalte Bilder oder kleine Rätsel – alles ist willkommen. Die Post wird dann von youngcaritas, dem Ehrenamtsangebot für junge Menschen des Caritasverbands Mannheim, an die richtigen Stellen weitergeleitet.

Weihnachtliche Tauschbörse und Flohmärkte

Für alle, die festliche Deko zu Hause haben, die Jahr für Jahr in der Kiste bleibt, aber eigentlich doch zu schön zum Wegwerfen ist, hat die Stadtbibliothek eine nachhaltige Lösung.
So gibt es

von Dienstag, 2. Dezember bis Freitag, 23. Dezember 2025 in der Zentralbibliothek im Stadthaus N1

eine weihnachtliche Tauschbörse.
Wer nichts zum Abgeben hat, ist selbstverständlich auch zum Stöbern und Mitnehmen eingeladen.
Außerdem richten die Zentralbibliothek und die Musikbibliothek in Kooperation mit dem Förderkreis Stadtbibliothek Mannheim e.V. jeweils große Winterflohmärkte aus.

So gibt es

von Dienstag, 2. Dezember 2025 bis Samstag, 3. Januar 2026 in der Zentralbibliothek im Stadthaus N1

neben Büchern auch Medien wie Hörbuch-CDs oder DVDs.
Verschiedene musikalische Medien, wie LPs, CDs, DVDs, aber auch Noten und Bücher werden dagegen zum Tausch angeboten

von Samstag, 6. Dezember bis Dienstag, 23. Dezember 2025 in der Musikbibliothek im Dalberghaus N3, 4.

Advents- und Weihnachtslieder aus aller Welt

Was wäre Weihnachten ohne Weihnachtslieder?
Sängerin und Chorleiterin Lola Demur lädt

am Freitag, 5. Dezember 2025, 17:30 Uhr in der Musikbibliothek im Dalberghaus N3, 4

zum gemeinsamen Singen beliebter Weihnachts-Hits in die Musikbibliothek ein. Auf dem Programm stehen traditionelle und moderne Weihnachtslieder. Alle, die gerne singen, sind willkommen. Bei der Anmeldung kann man sich gerne Lieder wünschen.

Eine Anmeldung unter: st*****************************@******im.de oder 0621 293-8900 ist erforderlich.

Lebendige Adventskalender und Vorlesestunden in den Zweigstellen
Im Rahmen der Aktion „Lebendiger Adventskalender“ gibt es in verschiedenen Bibliothekszweigstellen vorweihnachtliche Angebote:
Zweigstelle Vogelstang: 3. Dezember
Zweigstelle Friedrichsfeld: 4. Dezember
Zweigstelle Seckenheim: 9. Dezember
Zweigstelle Sandhofen: 11. Dezember
Zweigstelle Schönau: 15. Dezember

Weihnachtliche Vorlesestunden mit Bastelaktionen werden angeboten

am Dienstag, 2. Dezember 2025, 15:30 in der Stadtbibliothek Mannheim Zweigstelle Seckenheim, Seckenheimer Hauptstraße 96, 68239 Mannheim

für Kinder von 1 bis 3 Jahren
und

am Mittwoch, 15. Dezember 2025, 16 bis 17 Uhr in der Stadtbibliothek Mannheim Zweigstelle Schönau, Lötzener Weg 2-4, 68307 Mannheim
für Kinder von 5 bis 7 Jahren.

Beide Termine sind kostenlos, es wird um Anmeldung gebeten.
Anmeldung Seckenheim: st************************@******im.de oder 0621 293 6564
Anmeldung Schönau: st**********************@******im.de oder 0621 293-187160

***
Text: Stadt Mannheim

