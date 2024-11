HOLIDAY ON ICE – HORIZONS feiert spektakuläre Weltpremiere

Der Tourstart von HOLIDAY ON ICE – HORIZONS war ein voller Erfolg! Die heutige Premiere begeisterte das Publikum mit einer grandiosen Show und erntete viel Applaus. Unter dem Motto „Feel the City Beat!“ zog die hochwertige Produktion die Zuschauer:innen mit der Energie, der Bewegung und dem Sound einer pulsierenden Großstadt in den Bann. Schon vor dem offiziellen Beginn der Tour konnte HOLIDAY ON ICE einen beeindruckenden Erfolg verzeichnen: Über 200.000 Tickets wurden für diese Saison bereits verkauft. Bis Ende April 2025 wird HORIZONS in insgesamt 22 deutschen Städten zu erleben sein – vom 08. bis 12.01.2025 gastiert die Show in Frankfurt mit einem besonderen Highlight: Bei der Premiere in der Festhalle wird Entertainer Sasha als Gaststar live auftreten und die Show durch seine musikalische Performance bereichern.

The magic continues! Mit der brandneuen Show HORIZONS verwandelt HOLIDAY ON ICE in den kommenden Monaten die Eisflächen in insgesamt 22 deutschen Städten in eine pulsierende Großstadtbühne. Mit der Deutschlandpremiere im nordrheinwestfälischen Grefrath feierte die Produktion heute einen grandiosen Tourstart. Den Gästen wurde ein unvergessliches Live-Erlebnis auf dem Eis geboten, das mit einer faszinierenden Kombination aus Eiskunstlauf, Akrobatik und innovativen technischen Highlights wie einem beeindruckenden Transformer-Roboter in der Show begeisterte. Getreu dem Motto „Feel the City Beat“ erzählt HORIZONS von der Vielfalt und Faszination einer lebendigen Metropole – und allen voran den Menschen, die sie zum Leben erwecken. Auch Kreativdirektor Robin Cousins zeigt sich hocherfreut: „Der Tourstart von HORIZONS war überwältigend – die Standing Ovations haben gezeigt, dass unsere Vision die Menschen wirklich erreicht. Wir sind stolz auf das, was wir geschaffen haben, und freuen uns darauf, die Show in den kommenden Monaten mit noch vielen weiteren Städten zu teilen.“

Weltklasse-Eiskunstlauf und Akrobatik trifft auf technische Innovation

HORIZONS verbindet erstklassigen Eiskunstlauf und atemberaubende Akrobatik mit modernster Technik, beeindruckenden Kulissen und vielen ebenso überraschenden wie liebevollen Details. Ein absolutes Highlight der Show ist das dynamische, sich verändernde Bühnenbild, das von den 40 Darsteller:innen aktiv genutzt wird und bei den Zuschauer:innen für ein phänomenales 360-Grad-Live-Erlebnis sorgt. Eine kleine Revolution ist nicht zuletzt „Robbie“: Der gigantische Roboter, den die Designer von StuFish Entertainment erschaffen haben, wird in der Saison 2024/25 erstmals die Eis-Bühne betreten. Mit einer Größe von 5,60 Metern ist er auch optisch eine Sensation – ein wandlungsfähiges Gesamtkunstwerk, das sich perfekt ins Bühnenbild einfügt.

Highlight für Frankfurt: Top-Star Sasha auf der Eis-Bühne

Ein besonderes Highlight bei HORIZONS wird der Gastauftritts des beliebten Sängers Sasha bei der Premiere in Frankfurt am 08.01.2025. Mit seiner charismatischen Bühnenpräsenz und seiner unverwechselbaren Stimme sorgt er bei HORIZONS für die perfekte Mischung aus Energie und Emotion. Der Star-Entertainer freut sich zwei seiner Hits „Lucky Day“ und „If You Believe“ in verschiedenen Städten zu performen: „HOLIDAY ON ICE bedeutet Shows voller Emotionen. Ich freue mich riesig Teil der diesjährigen Saison zu sein und das Publikum zu verzaubern“, so der Entertainer.

HORIZONS – DAS KREATIVTEAM

An der Umsetzung der Show arbeitet ein renommiertes Kreativteam, das alles daransetzt, das Publikum in dieser Saison einmal mehr zum Staunen zu bringen. Die Idee zu HORIZONS stammt von Kreativdirektor Robin Cousins. Bereits in den vergangenen Jahren arbeitete er als Choreograf und Kreativdirektor für die HOLIDAY ON ICE Erfolgsshows SUPERNOVA und ATLANTIS. Robin Cousins, der als Eislauf-Legende und Olympiasieger große Erfolge feierte, war in seiner Eigenschaft als Regisseur und Choreograf für verschiedene Produktionen wie „The Wizard of Oz on Ice“ und Andrew Lloyd-Webber’s „Starlight Express on Ice“ tätig. Unterstützt wird er diesmal von Mark Naylor, der die Choreografie geschaffen hat. Auch Naylor war an vorherigen Produktionen von HOLIDAY ON ICE beteiligt und kehrt nun mit HORIZONS als Choreograf zurück. Das beeindruckende Kostümdesign liegt in den Händen von Michael Sharp, einem renommierten Designer, der schon für Stars wie Jennifer Lopez, Katy Perry, One Direction und Jessie J gearbeitet hat. Chris Moylan hat als Lichtdesigner das außergewöhnliche Lichtkonzept entwickelt, während das Bühnendesign von dem Design-Team StuFish stammt, das bereits für Beyoncé, Madonna, Adele und das Coachella Festival tätig war.

Showzeiten für HOLIDAY ON ICE in Frankfurt – Festhalle



Mi, 08.01.25 – 19:00*

Do, 09.01.25 – 16:00, 19:30

Fr, 10.01.25 – 16:00, 19:30

Sa, 11.01.25 – 13:00, 16:30, 20:00

So, 12.01.25 – 13:00, 16:30

*Show mit Sasha



Tickets

Der Vorverkauf für HORIZONS läuft bereits. Tickets sind schon ab 38,40 Euro erhältlich (inkl. der gesetzl. MwSt., System-, Buchungsgebühr und VVK-Gebühr; zzgl. Spielstätten-, ÖPNV-Gebühr und Versandkosten).



Tourplan HORIZONS 2024/2025