Mannheim – Hinweis auf die Öffnungszeiten der Stadtbibliothek Mannheim in den Pfingstferien

Mannheim (BW) – In den Pfingstferien gelten in der Zentrale und den Zweigstellen der Stadtbibliothek folgende Öffnungs- bzw. Schließungszeiten:

Mit den regulären Öffnungszeiten stehen die Zentralbibliothek in der Innenstadt sowie die Zweigstelle Herzogenried zur Verfügung.

Die Kinder- und Jugendbibliothek ist dienstags von 10 bis 18 Uhr, mittwochs, donnerstags und freitags von 10 bis 17 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr geöffnet.

Die Musikbibliothek öffnet dienstags 13 bis 18 Uhr, mittwochs, donnerstags und freitags 10 bis 14 Uhr und am ersten Samstag im Monat, 6. Juni, 10 bis 14 Uhr.

MoBi, die Mobile Bibliothek, geht auch in den Pfingstferien auf Tour: Dienstags macht sie von 13.30 bis 15 Uhr in der Gartenstadt vor der Alfred-Delp-Schule Station. Mittwochs hält sie zunächst auf dem Marktplatz in Rheinau-Süd (10 bis 11.30 Uhr), dann in Neuhermsheim auf dem Gerd-Dehof-Platz (12.30 bis 14 Uhr) und auf dem Meeräckerplatz in Lindenhof (14.30 bis 16 Uhr). Donnerstags steht MoBi vor dem Boulderhaus auf Franklin von 13.30 bis 15 Uhr.

Leider kann die Mobile Bibliothek nicht betreten werden, es können nur Medien zurückgegeben und bestellte Medien abgeholt werden. Bestellungen sind unter Email: stadtbibliothek.mobi@mannheim.de oder telefonisch unter 0621/293-7606 bzw. 0171/33 00 049 möglich.

In der ersten Ferienwoche von Dienstag, 2. Juni, bis Samstag, 6. Juni, sind die Zweigstellen Friedrichsfeld und Seckenheim geschlossen.

In Sandhofen dagegen schließt die Bibliothek in der zweiten Woche von Montag, 8. Juni, bis Freitag, 12. Juni.

Mit unterschiedlichen Öffnungs- bzw. Schließungszeiten stehen folgende Zweigstellen zur Verfügung:

Neckarau öffnet in den Ferien zu folgenden Zeiten: montags und mittwochs, 10 bis 12 und 13 bis 17 Uhr, freitags, 10 bis 14 Uhr.

Neckarstadt-West steht dienstags, 10 bis 12 und 13 bis 16 Uhr, mittwochs, 10 bis 13 Uhr, und donnerstags, 13 bis 18 Uhr, den Lesern zur Verfügung. Montags und freitags bleibt die Bibliothek geschlossen.

In Feudenheim bleiben von Dienstag, 2. Juni, bis Freitag, 5. Juni, die Türen verschlossen.

In der Woche von Montag, 8. Juni, bis Freitag, 12. Juni, öffnet die Bibliothek dann wieder Dienstag, 13 bis 17 Uhr, Mittwoch und Freitag ,10 bis 13 Uhr.

Käfertal öffnet in den Ferien von Montag, 2. Juni, bis Samstag, 13. Juni, zu folgenden Zeiten: montags, 14 bis 16 Uhr, dienstags und freitags, 10 bis 12 Uhr, mittwochs, 14 bis 16 Uhr.

Vogelstang schließt am Dienstag, 2. Juni, und öffnet ab Mittwoch, 3. Juni, bis Freitag, 5. Juni mit Ferienöffnungszeiten: Mittwoch und Donnerstag, 12 bis 16 Uhr, und Freitag, 10 bis 13 Uhr. Ab Montag, 08. Juni, bis Freitag, 12. Juni, ist die Zweigstelle dann geschlossen.

Für die Lesehungrigen der Zweigstelle in Rheinau gelten in den Ferien folgende Zeiten: dienstags, 13 bis 19 Uhr, mittwochs, 10 bis 12 Uhr, und donnerstags, 13 bis 17 Uhr.

Einen tabellarischen Überblick und eventuelle durch Covid19 bedingte Änderungen erhalten Sie auf Facebook oder der Homepage der Stadtbibliothek Mannheim: www.stadtbibliothek.mannheim.de

