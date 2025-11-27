Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Adventskonzert der Stadtkapelle Saarbrücken am 7. Dezember in der Stiftskirche St. Arnual

Adventskonzert der Stadtkapelle Saarbrücken am 7. Dezember in der Stiftskirche St. Arnual – Die Stadtkapelle Saarbrücken lädt am zweiten Adventssonntag, 7. Dezember, 17 Uhr, zu ihrem traditionellen Weihnachtskonzert in die Stiftskirche St. Arnual ein.

Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm: Das Publikum darf sich auch dieses Jahr auf beliebte Weihnachtslieder zum Mitsingen freuen. Außerdem spielt die Stadtkapelle unter Leitung ihres Dirigenten Matthias Weißenauer Melodien aus verschiedenen Ländern in konzertanten Arrangements für großes Blasorchester sowie jazzige amerikanische Weihnachtssongs.

Ein besonderer Höhepunkt des Abends ist die Uraufführung des Arrangements „Weihnachtsträume“ des Komponisten Karl-Heinz Bell, der zu diesem Anlass persönlich anwesend sein wird.

Verstärkt wird das Orchester von Gesangssolistin Eva Sandschneider.

Infos zu Anreise und Tickets

Da das Adventskonzert immer sehr gut besucht ist, empfiehlt es sich, rechtzeitig da zu sein, um einen Sitzplatz zu bekommen. Im Umfeld der Stiftskirche stehen vergleichsweise wenige Parkplätze zur Verfügung. Wenn möglich sollten Besucherinnen und Besucher auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen, das Fahrrad nehmen oder zu Fuß kommen.

Eintrittskarten sind ausschließlich zum Preis von 10 Euro an der Abendkasse erhältlich.

