Dresden – Auf den Spuren des Dresdner Architekten Wolfgang Hänsch – Projekttag für Schüler

Erstellt in

Anmelden bis 18. September.

Dresden (SN) – Die Landeshauptstadt Dresden würdigt Wolfgang Hänsch jährlich mit einem Projekttag unter dem Motto „Moderne sehen und verstehen. Auf den Spuren des Architekten Wolfgang Hänsch“. Der Projekttag findet am 14. Oktober 2020 statt. Dresdner Schulklassen der Stufen 5 und 6 sind eingeladen, sich bis Freitag, 18. September 2020 bei der Stiftung Sächsischer Architekten um ihre Teilnahme zu bewerben. Kontakt: info@stiftung-saechischer-architekten.de

Informationen per Telefon 0351-317460.

Die Auswahl der teilnehmenden Schulklasse erfolgt per Los.

Der Projekttag ist eine Kooperation des Stadtmuseums der Landeshauptstadt Dresden gemeinsam mit der Stiftung Sächsischer Architekten. Es geht um das Vermitteln baukultureller Werte. Am Projekttag erkunden Schülerinnen und Schüler verschiedene Bauwerke im Rahmen eines Stadtrundgangs in der Dresdner Altstadt. Diese fotografische Entdeckungstour soll einzelne Architekturepochen aufzeigen sowie deren Gemeinsamkeiten und Gegensätze. Die Tour startet auf dem Theaterplatz. Weiter geht es zur Semperoper Dresden, Kulturpalast, Schauspielhaus und Busmannkapelle. Die Landeshauptstadt Dresden finanziert dieses Projekt komplett. Zum Angebot gehören ein gemeinsames Mittagessen und ein aufwendig gestaltetes Architekturleporello, das am Ende des Projekttages im Stadtmuseum Dresden von den Teilnehmenden individuell vervollständigt wird.

Wolfgang Hänsch (1929-2013) war einer der bedeutendsten Architekten der Dresdner Nachkriegsmoderne. Höhepunkte seines Schaffens bildeten der Bau des Kulturpalastes und der historische Wiederaufbau der Semperoper und deren moderne Funktionsbauten, aber auch die Rekonstruktion des Zuschauersaals des Dresdner Schauspielhauses.

____________________________________

Landeshauptstadt Dresden

Amt für Presse-, Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll