Führung und Vortrag im Museum Viadrina Frankfurt (Oder) – Am Mittwoch, 3. September 2025 findet um 17.00 Uhr eine einstündige Führung durch die Sonderausstellung „Einige waren Nachbarn. Täterschaft, Mitläufertum und Widerstand“ des Museums Viadrina statt. Der Eintritt ist frei.
Die Ausstellung untersucht die Rolle der gewöhnlichen Menschen im Holocaust und die Vielzahl von Motiven und Spannungen, die individuelle Handlungsoptionen beeinflussten. Die Führung schlägt eine Brücke zum Heute und stellt sich der Frage: Welche Bedeutung haben die historischen Ereignisse für mich heute? Dabei werden die Teilnehmenden von ehrenamtlichen Begleitungen unterstützt, die sich mit den Machern der Ausstellung methodisch und inhaltlich vorbereitet haben.
Durchgeführt von: Wilde Wasser, ein Projekt der pewobe g GmbH gefördert im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben! durch das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
Um Anmeldung wird gebeten telefonisch unter 0335 5211 6644 bzw. per E-Mail an wi*********@********fo.de.
Am Donnerstag, 4. September hält Hannelore Skirde um 16.00 Uhr den Vortrag „Die Stadt Lebus und das Lebuser Land – Teil 1: Wer Burg und Bistum innehatte, beherrschte auch das Land“ im Kurfürstensaal.
Der Vortrag basiert auf Recherchen und Fakten, die Hannelore Skirde als langjähriges Mitglied im Historischen Verein zu Frankfurt (Oder) e.V. in 30 Jahren bei knapper Quellenlage zusammengetragen hat.
Teilnahmegebühr: 5,30 Euro/Person, ermäßigt 3,40 Euro/Person
Um Anmeldung wird gebeten (T: 0335 40 15 62 9, E: an*******@*************na.de).
***
Text: Pressestelle Stadtverwaltung Frankfurt (Oder)