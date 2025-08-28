Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Führung und Vortrag im Museum Viadrina Frankfurt (Oder)

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Brandenburg, Buntes, Deutschland-News, Events, Historische Rückblicke, Kunst und Kultur, Themen und Tipps A - R, Themen und Tipps S - Z, Verbraucher-Tipps, Zeitgeschehen

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-News-Nachrichten-Aktuell-Frankfurt-Oder-Marienkirche-Brandenburg

Führung und Vortrag im Museum Viadrina Frankfurt (Oder) – Am Mittwoch, 3. September 2025 findet um 17.00 Uhr eine einstündige Führung durch die Sonderausstellung „Einige waren Nachbarn. Täterschaft, Mitläufertum und Widerstand“ des Museums Viadrina statt. Der Eintritt ist frei.

Die Ausstellung untersucht die Rolle der gewöhnlichen Menschen im Holocaust und die Vielzahl von Motiven und Spannungen, die individuelle Handlungsoptionen beeinflussten. Die Führung schlägt eine Brücke zum Heute und stellt sich der Frage: Welche Bedeutung haben die historischen Ereignisse für mich heute? Dabei werden die Teilnehmenden von ehrenamtlichen Begleitungen unterstützt, die sich mit den Machern der Ausstellung methodisch und inhaltlich vorbereitet haben.

Durchgeführt von: Wilde Wasser, ein Projekt der pewobe g GmbH gefördert im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben! durch das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Um Anmeldung wird gebeten telefonisch unter 0335 5211 6644 bzw. per E-Mail an wi*********@********fo.de.

Virtueller Tierfriedhof kostenlos Memory Garden

Am Donnerstag, 4. September hält Hannelore Skirde um 16.00 Uhr den Vortrag „Die Stadt Lebus und das Lebuser Land – Teil 1: Wer Burg und Bistum innehatte, beherrschte auch das Land“ im Kurfürstensaal.

Der Vortrag basiert auf Recherchen und Fakten, die Hannelore Skirde als langjähriges Mitglied im Historischen Verein zu Frankfurt (Oder) e.V. in 30 Jahren bei knapper Quellenlage zusammengetragen hat.

Teilnahmegebühr: 5,30 Euro/Person, ermäßigt 3,40 Euro/Person

Um Anmeldung wird gebeten (T: 0335 40 15 62 9, E: an*******@*************na.de).

***
Text: Pressestelle Stadtverwaltung Frankfurt (Oder)

Das könnte Sie auch interessieren ...

VIER PFOTEN: Wiesenhof - Antibiotikaresistente Keime - Gefahr durch Antibiotika in Geflügelmast

Moonwalk reloaded - "Michael Jackson Tribute Live Experience" jetzt auf Tour!

Neues Zentrum für Obdachlose: Bau des „Mecki 2.0“ und einer Notschlafstelle in Hannover hat begonnen

Christopher-Street-Day in Rotenburg: Verkehrsbehinderungen möglich

Lesung mit Bestseller-Autor Arno Strobel am 10. September im Medienzentrum Ratingen

Ganoven Fest Unplugged in der Manege Lintorf

Marktführer im Online-Apotheken-Sektor: Wer dominiert?

Leitartikel: Merz & Co. in der Realitätsblase - Wie lange noch ignorieren CDU und SPD den Zorn der Bürger?

Tasso: Giftköder - Gefahren vorbeugen, im Ernstfall richtig reagieren

Filmabend im Hospiz Am Wasserturm in Rodgau am 3. September: „Der geilste Tag“ mit Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz

Gespräche am Ende des Weges - Worte, die bleiben

Schwere Beine: 15 Minuten Bewegung am Tag helfen

Karaoke-Party Bremerhaven am 5. September 2025 in der Stadtbibliothek im Hanse Carré

Trauer-Café im Mehrgenerationenhaus Eltville

Landeshauptstadt Saarbrücken und ADFC laden zu Entdeckungstour per Rad durch den Bezirk West ein

Sonntagsfrage vom 24. August 2025: AfD im RND-Durchschnitt vor der Union - INSA zeigt Patt - klare Gewinne in NRW

Schlagworte: #28.08.2025 #Aktuell #Demokratie leben! #Die Stadt Lebus und das Lebuser Land #Frankfurt (Oder) #Museum Viadrina #Museum Viadrina Frankfurt (Oder) #Nachrichten #News #Veranstaltungen #Veranstaltungshinweis #Veranstaltungshinweise #Veranstaltungstipps

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com