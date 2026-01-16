Tag der offenen Tür in der Musikschule Frankfurt (Oder) – Die Musikschule Frankfurt (Oder) lädt am Samstag, 24. Januar 2026 von 10.00 bis 13.00 Uhr zum Tag der offenen Tür ein.
Interessierte jeden Alters können Instrumente kennenlernen und ausprobieren sowie mit den Lehrkräften ins Gespräch kommen. Um 10.00 Uhr eröffnet die musikalische Früherziehung den Vormittag mit einer kurzen Aufführung, anschließend stellt sich die Oboe musikalisch vor. Für dieses Instrument, das oft als die „Königin der Instrumente“ bezeichnet wird, sind aktuell noch Unterrichtsplätze verfügbar.
Als kommunale Musikschule bietet die Einrichtung neben Einzelunterricht ein Ensembleangebot, darunter Bandarbeit, Chor, Blasorchester sowie das Deutsch-Polnische Jugendorchester. Ergänzt wird das Angebot durch frühe musikalische Bildung, inklusive Unterrichtsformate und Begabtenförderung.
Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Text: Pressestelle Stadtverwaltung Frankfurt (Oder)