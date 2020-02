Erstellt in

Nacht vom 27.02.2020 auf 28.02.2020.

Gemarkung Bacharach – In der Nacht vom 27.02.2020 auf 28.02.2020 mussten die L 224, Bacharach in Richtung Rheinböllen, und die K 27, Manubach in Richtung Rheinböllen, aufgrund umgestürzter Bäume, voll gesperrt werden.

Die Sperrungen konnten am Morgen des 28.02.2020, nach Räumung, wieder aufgehoben werden.

Polizeiinspektion Bingen