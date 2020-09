Bingen am Rhein – Flächenbrände in der Gemarkung „Dromersheimer Hörnchen“ sorgten für Arbeit bei der Feuerwehr

Erstellt in

Bingen am Rhein – Am Samstag, den 19.09.2020 gegen 14.35 Uhr wurde der Berufsfeuerwehr ein Flächenbrand in der Gemarkung „Dromersheimer Hörnchen“ gemeldet.

Es können zunächst drei Flächenbrände ( brachliegende Gestrüpp-Flächen ) festgestellt werden. In der Folge wurden fünf weitere Brände im Bereich Laurenziberg lokalisiert. Die Feuerwehren aus Bingen am Rhein / Stadt, Bingen-Dromersheim, Ingelheim am Rhein, Ockenheim und Gau-Algesheim sind über mehrere Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Der Hubschrauber der Polizei wurde ebenfalls eingesetzt. Es liegen derzeit noch keine Erkenntnisse über den Täter oder Schadenshöhen vor.

Polizeiinspektion Bingen