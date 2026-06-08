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Goldene Hochzeit feierte das Ehepaar Christa und Achim Hake aus Friedrichssegen / Lahnstein

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Goldene Hochzeit feierte das Ehepaar Christa und Achim Hake aus Friedrichssegen / Lahnstein – Am 04. Juni 2026 feierten Achim und Christa Hake ihre Goldene Hochzeit. Zu diesem Anlass gratulierte Bürgermeister Johannes Lauer dem Jubelpaar persönlich und überbrachte die besten Wünsche der Stadt.

Die Wurzeln ihrer gemeinsamen Geschichte reichen tief in den Lahnsteiner Stadtteil Friedrichssegen, wo beide geboren wurden und ihre Kindheit verbrachten. Schon früh verband sie eine Vertrautheit, aus der vor 53 Jahren eine feste Partnerschaft entstand. Drei Jahre später gaben sie sich das Jawort und legten damit den Grundstein für ein gemeinsames Leben.

Auch beruflich gingen Achim und Christa Hake über viele Jahre hinweg einen gemeinsamen Weg: Mehr als vier Jahrzehnte waren beide bei der Firma Sustaplast in Lahnstein beschäftigt. Während Achim Hake als gelernter Werkzeugmacher in der Haustechnik tätig war, arbeitete seine Frau Christa im kaufmännischen Bereich.

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Auch das Vereinsleben spielte stets eine wichtige Rolle. Achim Hake war viele Jahre als aktiver Fußballer beim SV Schwarz-Weiß Friedrichssegen engagiert. Darüber hinaus ist er inaktives Mitglied im Friedrichssegener Gesangsverein.

Ihren Ruhestand genießen Achim und Christa Hake heute in ihrem Eigenheim – jenem Haus, in dem Christa Hake bereits ihre Kindheit verbrachte.

Die Stadt Lahnstein gratulierte dem Jubelpaar herzlich zu diesem außergewöhnlichen Jubiläum. Bürgermeister Johannes Lauer überbrachte die Glück- und Segenswünsche von Oberbürgermeister Lennart Siefert sowie Landrat Jörg Denninghoff. Als Zeichen der Anerkennung überreichte er außerdem im Namen der Stadt einen liebevoll zusammengestellten Präsentkorb mit fair gehandelten Produkten aus dem Eine-Welt-Laden Lahnstein.

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Text: Stadtverwaltung Lahnstein

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