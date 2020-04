Hamburg – Hinweis zum Ring 2: Neue Rad- und Gehwege in der Horner Rampe und Rennbahnstraße – Temporäre Einschränkungen bis November

Hamburg – Der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) erneuert ab Montag, den 4. Mai voraussichtlich bis November 2020 die Radwege in der Rennbahnstraße und in der Horner Rampe zwischen Bauerberg und Heckenpfad. So wird die für den Radverkehr wichtige Verbindung für die nächsten Jahre optimiert. Auch die Gehwegflächen werden saniert und erhalten ein neues Pflaster. Um die Verkehrseinschränkungen so gering wie möglich zu halten, wird bis November in kleinen Abschnitten gearbeitet und die Fahrstreifen außerhalb der Hauptverkehrszeiten gesperrt.

Die Sanierungen beginnen am 4. Mai an der Einmündung Bauerberg in der Rennbahnstraße stadtauswärts. Die Baustelle „wandert“ anschließend weiter nach Süden und endet in der Horner Rampe/ Heckenpfad. In dem Abschnitt, in dem jeweils gebaut wird, wird der rechte Fahrstreifen gesperrt – allerdings nur bis zum Beginn der nachmittäglichen Hauptverkehrszeit. Zur Spitzenzeit des Verkehrsaufkommens stehen nach wie vor zwei Fahrstreifen stadtauswärts zur Verfügung.

Ende Juli 2020 beginnen die Arbeiten auf der gegenüberliegenden Seite stadteinwärts. Hier wird an der Horner Rampe bei der B5 (Bergedorfer Straße) angefangen und bis zur Einmündung Sandkamp in der Rennbahnstraße gearbeitet. Im jeweiligen Abschnitt wird täglich nach der morgendlichen Hauptverkehrszeit der rechte Fahrstreifen stadteinwärts gesperrt.

Während der Arbeiten werden die Zufahrten zu den Grundstücken der Rennbahnstraße und der Horner Rampe gesperrt. Die Sperrungen werden mit den betroffenen Anliegern abgestimmt. Fuß- und Radverkehr können den Baustellenbereich jederzeit passieren.

Außerdem werden teilweise Bushaltestellen der Hochbahn verlegt. Hierüber informiert die Hochbahn ihre Fahrgäste über Aushänge an den Haltestellen oder über www.hvv.de.

Anliegerinformationen unter: https://lsbg.hamburg.de/contentblob/13884946/ceebb68a0ff08de451e79464870e651c/data/rennbahnstrasse-erneuerung-fuss-und-radwege-05-2020-bis-11-2020.pdf

