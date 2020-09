Mainz – Eduard baut die neue Boppstraße in der Neustadt: Änderungen in der Verkehrsführung wegen Asphaltarbeiten ab Montag, 28. September 2020

Erstellt in

Mainz – (lvb) Die Bauarbeiten in der Boppstraße gehen voran. Die Umgestaltung und Aufwertung dieser für die Neustadt und ganz Mainz wichtigen Straße findet im Rahmen des Bund-Länder-Städtebauförderprogramms Soziale Stadt statt. Im Zuge der Bauarbeiten kommt es ab kommenden Montag, 28. September 2020, zu einer geänderten Verkehrsführung wegen Asphaltarbeiten.

Am Montag, 28. September, und am Dienstag, 29. September 2020, wird die Boppstraße zwischen Kurfürstenstraße und Kreuzungsbereich Josefsstraße voll gesperrt. Zudem beginnt am Montag, 28. September 2020, eine Vollsperrung der Kreuzung Kaiser-Wilhelm-Ring/Lessingstraße. Letztere wird bis voraussichtlich 16. Oktober 2020 dauern.

Die Verkehrsführung ändert sich durch die Vollsperrung der Boppstraße zwischen Kurfürstenstraße und Kreuzungsbereich Josefstraße sowie der Vollsperrung der Kreuzung Kaiser-Wilhelm-Ring/Lessingstraße am 28. und 29. September in diesem Bereich wie folgt:

-Aufhebung der Einbahnführung in der Lessingstraße zwischen Nackstraße und dem Kaiser-Wilhelm-Ring für Anlieger.

-Aufhebung der Einbahnführung in der Colmarstraße ab der Ecke Leibnizstraße bis Kaiser-Wilhelm-Ring.

-Der stadtauswärts führende Verkehr wird mittels Beschilderung über die Kurfürstenstraße – Leibnizstraße – Colmarstraße – Kaiser-Wilhelm-Ring umgeleitet.

-Der Radfahrverkehr stadtauswärts ist mittels Beschilderung über die Kurfürstenstraße – Nackstraße – Lennigstraße – Kaiser-Wilhelm-Ring umzuleiten.

-Die Anlieger im Kaiser-Wilhelm-Ring, Höhe Haus-Nr. 56 bis 80 werden über die Zufahrt Kaiser-Wilhelm-Ring/Boppstraße aus Fahrtrichtung Mombach mittels U-Turn in den Kaiser-Wilhelm-Ring umgeleitet.

-Der Radfahrverkehr wird in der Josefsstraße am Baufeld vorbeigeleitet.

Ab Mittwoch, 30. September gilt dann durch die Vollsperrung Kreuzung Kaiser-Wilhelm-Ring/Lessingstraße in dem betroffenen Bereich der Boppstraße folgende Verkehrsführung:

-Aufhebung der Einbahnführung in der Lessingstraße zwischen Nackstraße und dem Kaiser-Wilhelm-Ring für Anlieger.

-Aufhebung der Einbahnführung in der Colmarstraße ab der Ecke Leibnizstraße bis Kaiser-Wilhelm-Ring.

-Der stadtauswärts führende Verkehr wird mittels Beschilderung über die Josefsstraße – Leibnizstraße – Colmarstraße – Kaiser-Wilhelm-Ring umgeleitet.

-Der Radfahrverkehr stadtauswärts ist mittels Beschilderung über die Josefsstraße – Nackstraße – Lennigstraße – Kaiser-Wilhelm-Ring umzuleiten.

-Die Anlieger im Kaiser-Wilhelm-Ring, Höhe Haus-Nr. 56 bis 80 werden über die Zufahrt Kaiser-Wilhelm-Ring/Boppstraße aus Fahrtrichtung Mombach mittels U-Turn in den Kaiser-Wilhelm-Ring umgeleitet.

Möglichkeiten für Anwohnerinen und Anwohner mit Hofzufahrten werden durch die Poliere und Bauleitung vor Ort abgestimmt.

Weitere Infos zu Änderungen in der Verkehrsführung während der Baumaßnahme Boppstraße im ersten und zweiten Bauabschnitt:

Die bereits eingerichtete Vollsperrung der Boppstraße zwischen Josefsstraße und Lessingstraße bleibt bis voraussichtlich Mitte Oktober 2020 bestehen.

Die Vollsperrung südlicher Teil Josefsstraße (Richtung Hauptbahnhof) wird nach den Asphaltarbeiten am 30. September vorerst wieder geöffnet für den Verkehr.

Die Boppstraße zwischen Boppstraße 13a und Josefstraße ist bis voraussichtlich Mitte Oktober weiterhin einspurig befahrbar, damit Restarbeiten im Gehwegbereich fertiggestellt werden können. Hier bleibt die südliche Fahrspur gesperrt, mit einer Einbahnstraße stadtauswärts.

