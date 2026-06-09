Hamburg klingt nach Musik – ELBJAZZ, Reeperbahn Festival und lange Nächte an der Elbe – Hamburg, 9. Juni 2026 – Wenn in Hamburg die Tage länger werden und die Sonne spät über Hafen und Elbe untergeht, beginnt eine Festivalsaison, die internationale Musik, Clubkultur und Konzerte am Wasser auf besondere Weise mit urbanem Lebensgefühl verbindet.
2026 zeigt sich Hamburg musikalischer, internationaler und kreativer denn je: von großen Festivalbühnen im Hafen über elektronische Nächte auf St. Pauli bis hin zum wichtigsten Clubfestival Europas. Entlang von Elbe, Reeperbahn, Hafenkränen und Elbphilharmonie Hamburg entsteht eine kulturelle Dynamik, die Hamburg 2026 zu einer der spannendsten Musikdestinationen Europas macht.
Genau hier setzt die internationale Kampagne ELBPHORIA an: Sie macht Hamburgs besondere Energie aus Musik, Wasser, Nachtleben und langen Nächten an der Elbe sichtbar. Wer die Stadt 2026 besucht, erlebt dieses euphorische Gefühl unmittelbar – in Clubs und Konzerthäusern, auf Festivalbühnen, am Hafen und direkt am Wasser.
Festivalbühnen am Wasser: ELBJAZZ und MS DOCKVILLE
Mitten im Hamburger Hafen verbindet das ELBJAZZ Festival am 10. und 11. Juli internationale Musik mit einer der außergewöhnlichsten Festival-Kulissen Europas. Zwischen Kränen, Schiffsdocks und Industriearchitektur treffen Jazz, Soul, elektronische Musik und genreübergreifende Live-Acts auf die maritime Atmosphäre der Stadt. 2026 stehen unter anderem internationale Künstler*innen wie Tom Jones (Wales/UK), Jamie Cullum (UK), Joss Stone (UK), Snarky Puppy (USA), Greentea Peng (UK), GoGo Penguin (UK), Nubya Garcia (UK) und Chilly Gonzales (Kanada) auf dem Programm und machen den Hafen erneut zu einer spektakulären Bühne der Hamburger Festivalsaison. Im Rahmen des ELBJAZZ sind Joss Stone und Chilly Gonzales in der Elbphilharmonie zu erleben. Beide Konzerte sind bereits ausverkauft; für Medienvertreter*innen stehen jedoch weiterhin Pressekarten zur Verfügung.
Auch danach bleibt Hamburgs Festivalsaison am Wasser lebendig: Am 14. und 15. August 2026 bringt das MS DOCKVILLE in Hamburg-Wilhelmsburg Musik, Kunst und Clubsound auf Europas größte Flussinsel zwischen Innenstadt, Hafen und Industriearchitektur. Das Festival steht für kreative Stadtkultur, Off-Spaces und urbane Transformation.
Reeperbahn Festival als internationaler Treffpunkt der Musikszene
Vom 16. bis 19. September 2026 wird Hamburg mit dem Reeperbahn Festival erneut zum Zentrum der internationalen Musik- und Kreativszene. Das Festival gilt als Europas größtes Clubfestival und als internationale Plattform für Popkultur und Musikwirtschaft. Rund um St. Pauli, Hamburgs legendäres Nachtleben- und Kulturviertel, bringt es internationale Newcomer*innen, etablierte Künstler*innen, Branchenvertreter*innen und Kreative in Clubs, Bars, Theatern und Open Air-Locations zusammen.
Das viertägige Festival bietet Fans und Besucher*innen ein umfangreiches Programm mit rund 500 Konzerten internationaler Acts an etwa 50 Spielorten rund um die Reeperbahn. Für 2026 wurden bereits die ersten 171 internationalen Acts [DI9] bestätigt, darunter Alexis Taylor (UK), Fat Dog (UK), LUIZA (FR), Sonic Boom (UK), Chinese American Bear (US), The Soap Girls (ZA), Donny Benét (AU), Space Station (IS), HVOB (AT) und She Her Her Hers (JP). Weitere bestätigte Namen wie Pale Waves (UK), GB (DK), Voxtrot (US), Gia Margaret (US), Tamara Flores (AT), Cory Hanson (US), Lime Garden (UK), Culk (AT), WizTheMc (DE), Danitsa (CH), Das Beat (DE), Moictani (CH), miaw (DK) und BLVTH (DE) zeigen die musikalische Bandbreite zwischen Indie, Pop, Rock, Electronic und den spannendsten Newcomer-Positionen.
Zwei Acts des Reeperbahn Festivals – Anna von Hausswolff (SWE) und das Moses Yoofee Trio (DE) – spielen auch in der Elbphilharmonie, dem spektakulären Konzerthaus mitten im Hamburger Hafen. Sie setzt im August auch einen eigenen Akzent innerhalb der Hamburger Festivalsaison: Der Elbphilharmonie Sommer bringt vom 15. bis 30. August gut zwei Wochen Konzerte in den Großen Saal mit internationalen Sinfonieorchestern und einem sommerlichen Mix aus Jazz, Pop und Weltmusik. Auf dem Programm stehen unter anderem Fatoumata Diawara (Mali), The Cinematic Orchestra (UK), Arthur Verocai & Nu Civilisation Orchestra (Brasilien/UK), Mariza (Portugal), John Scofield (USA), Il Giardino Armonico (Italien), das Orchestre symphonique de Montréal (Kanada) und die Kansas City Symphony (USA). Im September beginnt anschließend die Jubiläumssaison zum 10-jährigen Bestehen des Konzerthauses.
Clubkultur, St. Pauli und lange Sommernächte
Ob Rooftop-Konzerte mit Hafenblick, elektronische Nächte auf St. Pauli oder Open-Air-Kultur entlang der Elbe: Hamburg verbindet Musik und urbanes Lebensgefühl auf besondere Weise. Besonders rund um die Reeperbahn zeigt sich eine Kiezkultur, die weit über klassisches Nachtleben hinausgeht. In Clubs und Kulturorten wie dem Mojo Club unter den Tanzenden Türmen, dem Molotow, dem Golden Pudel Club, dem Uebel & Gefährlich im Hamburg Bunker oder dem resonanzraum ist über Jahrzehnte ein urbanes Ökosystem entstanden, das für Live-Musik, Popkultur, Diversität und Offenheit steht.
2026 rückt zudem die Reeperbahn selbst in den Fokus: Hamburgs berühmte Ausgehmeile auf St. Pauli feiert ihr 400-jähriges Bestehen. Einst geprägt von Hafen, Rotlichtmilieu und Nachtleben, gilt das Quartier heute als einer der wichtigsten Entertainment- und Kreativ-Hotspots Europas. Mit Konzerten, Kunstaktionen und Veranstaltungen im gesamten Viertel zeigt die Reeperbahn im Sommer, wie eng Musikgeschichte, Clubkultur, freie Szene und maritime Atmosphäre in Hamburg miteinander verbunden sind.
Ob Konzerte am Wasser, Clubnächte auf St. Pauli oder internationale Festivals zwischen Hafen und Reeperbahn: Hamburg lädt 2026 dazu ein, Musik nicht nur zu hören, sondern vollständig in sie einzutauchen: Dive into Elbphoria.
Weitere Informationen: www.hamburg-tourism.de/sehen-erleben/elbphoria
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Text: Hamburg Tourismus GmbH