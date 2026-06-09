Wie Glasschiebewände Ihre Terrasse in ein Gartenzimmer verwandeln – Der Sommer steht bereits in den Startlöchern und Sie möchten so viel Zeit wie möglich in Ihrem Garten verbringen. Um einen zusätzlichen Raum zu erhalten, ist eine überdachte Terrasse die ideale Lösung. Durch Glasschiebewände schaffen Sie einen geschlossenen Bereich, der Sie und Ihr Inventar vor jedem Wetter schützt. Doch auch im Winter können Sie so die Schönheit Ihres Gartens voll ausschöpfen. Machen Sie sich unabhängig von den Jahreszeiten und trotzen Sie mit VoraVida den äußeren Witterungseinflüssen wie Sonne, Regen, Wind oder sogar Schnee.
Einen zusätzlichen Raum durch Glasschiebewände schaffen
Ihre Terrasse oder Veranda lässt sich ganz einfach in einen abgeschlossenen Raum erweitern. Durch Glasschiebewände bietet sich Ihnen die Möglichkeit, den neu geschaffenen Raum bei jedem Wetter zu nutzen. Witterungen wie Regen, Sonneneinstrahlung, Wind, Hagel, Schneefall oder das Abfallen von Laub können Ihnen ab jetzt nichts mehr anhaben. Im Sommer öffnen Sie die Schiebewände für eine angenehme Luftzirkulation und einen kühleren Platz trotz Sonnenintensität. Im Winter hingegen schließen Sie die Glasschiebewände und behalten so eine wohlige Wärme im Gartenzimmer. Sie erschaffen durch die Wände ein individuelles Gartenzimmer, aus dem Sie Ihren Garten perfekt im Auge behalten. Durch die robuste Ausführung aus pulverbeschichtetem Aluminium und bruchsicherem Glas erhalten Sie eine Investition für die Zukunft, die auch nach vielen Jahren noch in ihrem Glanz erstrahlen wird.
Individuelle Gestaltung für Ihren persönlichen Geschmack
Damit sich Ihr neues Gartenzimmer optimal in Ihr bestehendes Ambiente einfügt, bietet VoraVida mehrere Möglichkeiten der Gestaltung. So verwandeln Sie Ihre Terrasse in einen Ort, der genau zu Ihren Bedürfnissen passt.
- Farbe: Wählen Sie zwischen mattem Anthrazit, Schwarz oder Weiß
- Schienensysteme und Breite: Ab Breiten von 820 mm mit einer Schiene bis hin zu einer Breite von 7.150 mm mit sieben Schienen lassen sich alle Terrassengrößen um ein Zimmer erweitern
- Höhe: Von 1.990 mm bis 2.720 mm entscheiden Sie, wie hoch Ihre schiebbaren Glaswände werden sollen
- Verglasung: Das 10 mm ESG-Einscheibensicherheitsglas ist nach CE EN 12150 zertifiziert und bietet durch die klare Ausführung einen uneingeschränkten Blick ins Freie
Doch auch der Service von VoraVida hilft Ihnen, ein unvergessliches Projekt umzusetzen und Ihr Glaszimmer in vollem Umfang zu genießen.
- Garantie: Sie erhalten 10 Jahre Garantieleistung auf die Profilbeschichtung sowie 5 Jahre auf die Unterschienen
- Rückgabe: Durch ein 60 Tage Rückgaberecht sichern Sie sich weiter ab
- Lieferzeit: Eine schnelle Lieferung von 5-8 Werktagen und ein kostenloser Versand innerhalb Deutschlands bringen die Bauteile noch schneller zu Ihnen nach Hause
- Kundenzufriedenheit: Über 70.000 zufriedene Kunden sprechen für sich und bestätigen die professionelle Ausführung der Profis
Beziehen Sie Ihr neues Gartenzimmer für unvergessliche Momente
Sichern Sie sich Ihren erweiterbaren Raum unter einer Terrassenüberdachung und verwandeln Sie Ihre Terrasse in ein ganzjähriges Gartenzimmer. Aufgrund der attraktiven Preisgestaltung ist es für jedes Budget möglich, den Traum von einem weiteren Zimmer im Gartenbereich zu realisieren. Profitieren Sie dabei von einem Experten der es versteht, den Wert Ihres Anwesens zu steigern, den Komfort zu erhöhen und einen weiteren Blickfang zu erzeugen.
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Bild & Text: VoraVida