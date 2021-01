Idar-Oberstein – Wenn Schule und Kindergartenbetreuung in Pandemiezeiten fehlen, fällt besonders kleineren Kindern das Lernen schwer: Genau hier will die neue Lese-Lern-App eKidz helfen. Die Bibliotheken im Verbund Onleihe Rheinland-Pfalz, an dem auch die Stadtbibliothek Idar-Oberstein angeschlossen ist, halten dieses digitale Angebot zur Sprach- und Leseförderung für Mädchen und Jungen zwischen fünf und zehn Jahren ab sofort bereit. Nutzer mit gültigem Bibliotheksausweis haben kostenlosen Zugang zu der werbefreien App. Die Onleihe wird vom Landesbibliothekszentrum koordiniert und vom Land Rheinland-Pfalz gefördert.

Die App eKidz unterstützt Kinder spielerisch und intuitiv beim Spracherwerb und verbessert ihre Lese- und Sprachfähigkeit. Deshalb eignet sie sich auch zum Lernen von Deutsch als Fremdsprache. Dazu sind auch Texte in den Sprachen Englisch und Spanisch verfügbar. Die Geschichten und Sachtexte der App sind in zwölf Lesestufen unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade kindgerecht zugeschnitten. Geboten werden animierte Illustrationen, eine Vorlesefunktion im Karaoke-Format, eine Aufnahmefunktion sowie Quizfragen zur Überprüfung des Leseverstehens. Alle Texte wurden von professionellen Sprechern eingelesen, basieren auf lehrplanrelevanten Inhalten und bilden den empfohlenen Grundwortschatz ab. Die App wurde von Sprachtherapeuten sowie Kinderbuchautoren in Zusammenarbeit mit der „Stiftung Lesen“ entwickelt und wurde mit dem Comenius EduMedia Siegel für exemplarische Bildungsmedien ausgezeichnet.

So geht’s: Die eKidz-App im Google Play Store oder im Apple Store herunterladen, die Heimatbibliothek auswählen und mit Nummer und Passwort des Bibliotheksausweises oder des Onleihe-Ausweises anmelden. Nach der erfolgreichen Anmeldung kann eKidz für bis zu zwei Kinder parallel für 14 Tage kostenlos genutzt werden. Nach Ablauf der Leihfrist wird man automatisch ausgeloggt. Danach ist es möglich, sich erneut anzumelden oder sich vormerken zu lassen. Der Leseverlauf bleibt dabei erhalten.

Weitere Informationen zur App gibt es unter www.ekidz.eu.

