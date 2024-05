FW Stuttgart: Feuerwehr Stuttgart fängt Bienenschwarm in der MHP-Arena ein

Stuttgart (ots) 04.05.2024 – Feuerwehr Stuttgart fängt Bienenschwarm in der MHP-Arena ein.

– Einsatz kurz vor dem Bundesligaspiel VfB Stuttgart gegen FC Bayern München.

– Größerer Bienenschwarm setzt sich an Stativ hinter einem Fußballtor fest

– Feuerwehr setzt Spezialisten für Stechinsekten ein

Am Samstagmittag stellten Mitarbeiter der MHP-Arena einen größeren Bienenschwarm direkt hinter dem Fußballtor der Untertürkheimer Kurve fest. Die Bienen hatten sich am Stativ eines Lautsprechers festgesetzt. Da das Bundesligaspiel VfB Stuttgart gegen FC Bayern München kurz bevorstand, alarmierte die Brandsicherheitswache gegen 13:15 Uhr speziell für Stechinsekten ausgebildete Kollegen der Feuerwache 1 in die Arena.

Ein als Imker ausgebildeter Kollege schütze sich mit einer Imkerhaube und sammelte die Bienen in einem so genannten Bienenkorb ein. Gegen 14 Uhr waren die Bienen beseitigt und werden aktuell von der Feuerwehr in die Natur transportiert. Hier werden die Bienen ein deutlich ruhigeres Leben führen können, als während dem spannenden Bundesliga-Duell in der vollbesetzten Arena.

Die Feuerwehr Stuttgart wünscht allen Fans einen schönen und sicheren Fußballtag in und um die MHP-Arena.

Hintergrundinformation

Die Feuerwehr Stuttgart hält auf der Feuerwache 1 in Stuttgart-Süd ein Kleineinsatzfahrzeug vor. Neben einer großen Expertise im Bereich Tür- und Aufzugsrettung, sowie für weitere Kleineinsätze, sind die Kolleginnen und Kollegen auch für Tierrettungen und den Umgang mit Stechinsekten ausgebildet. Gerade in den warmen Monaten gehören Einsätze mit Stechinsekten zur Tagesordnung.