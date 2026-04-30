Kleidertauschparty in der Stadtbibliothek Mannheim – Lieblingsstücke weitergeben, neue Outfits entdecken und dabei ganz nebenbei etwas für die Umwelt tun: In der Stadtbibliothek Mannheim heißt es wieder Tauschen statt Kaufen.
Am Samstag, den 9. Mai 2026, 10:30 bis 14 Uhr
in der Zentralbibliothek im Stadthaus N 1, 1. OG
können gut erhaltene Kleidungsstücke unkompliziert den Besitzer wechseln.
Jede Person darf bis zu sieben Teile mitbringen und gegen andere tauschen. Wichtig ist, dass die Kleidung sauber und in gutem Zustand ist. Auf Unterwäsche und Badebekleidung wird aus hygienischen Gründen verzichtet.
Auch wer nichts abzugeben hat, ist herzlich eingeladen, vorbeizukommen und zu stöbern.
Kleidung, die am Ende übrigbleibt, wird für einen guten Zweck gespendet.
Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich.
Rückfragen per E-Mail unter st*******************************@******im.de oder telefonisch unter 0621 293 8933.
Weitere Informationen auf der Homepage der Stadtbibliothek Mannheim www.stadtbibliothek.mannheim.de unter der Rubrik „Nachhaltigkeit“.
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Text: Stadt Mannheim