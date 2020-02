Koblenz – Wirtschaft: Coaching für Wiedereinsteigerinnen & Gründerinnen in Koblenz am 04.03.2020

Erstellt in

Koblenz – Wirtschaft: Veranstaltungsangebot am 4. März 2020 von Familie & Beruf e.V., Neue Kompetenz – Netzwerk Beruf in Kooperation mit der Gleichstellungsstelle der Stadt Koblenz: Business-Coaching für Wiedereinsteigerinnen & Gründerinnen in Koblenz.

Sie suchen neue berufliche Perspektiven nach der Familienphase? Sie träumen von einem eigenen kleinen Laden oder der Freiheit als selbständige Expertin? Dann sind Sie bei uns goldrichtig! Aus Erfahrung wissen wir: keine Idee ist zu klein oder groß. Keine Frage zu banal. Das Erfolgsrezept liegt in der soliden Vorbereitung! Und genau dies ist unsere Kernkompetenz. Wir bieten Ihnen umfassende Berufsberatung, zielgerichtete Tools auf Ihrem Weg in die Selbstständigkeit, hilfreiche Infos und Best Practice-Tipps und ein individuelles Coaching für Ihre Karriere. Lassen Sie uns über Ihren beruflichen Erfolg sprechen: inspirierend und unbürokratisch.

Die kostenfreien Einzelberatungen finden statt am Mittwoch, 04.03.2020, 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr in den Räumen der Gleichstellungsstelle der Stadt Koblenz, Rathausgebäude II, Willi-Hörter-Platz 2, 56068 Koblenz. Für einen reibungslosen Beratungsablauf bitten wir um Anmeldung bei: Familie & Beruf e.V., Neue Kompetenz – Netzwerk Beruf, Telefon: 0261 96376247, E-Mail: buero@neuekompetenz.de. Weitere Informationen finden Sie unter www.neuekompetenz.de.

