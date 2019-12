Lahnstein – Eventkalender für das erste Halbjahr 2020 erscheint: Wieder vielfaltfältige Angebote in Lahnstein

Erstellt in

Lahnstein – Pünktlich zum neuen Jahr erscheint wieder der Lahnsteiner Eventkalender und gibt eine umfassende Übersicht über Veranstaltungen in Lahnstein.

Mit Bild, kurzem Text und wissenswerten Infos wie Uhrzeiten und Eintrittspreisen hat man somit wieder einen praktischen, kompakten Überblick über alles, was in Lahnstein so los ist.

Die gewohnte Übersichtskarte zeigt wieder, wie viele einzigartige Veranstaltungsorte es in Lahnstein gibt. Auch die Kartenvorverkaufsstellen sowie die touristischen und musealen Angebote finden wieder einen eigenen Platz.

Das Spektrum der Veranstaltungen reicht abermals von Musik und Theater über Kunst, Konzerte und Kinderprogramme bis hin zu den breit gefächerten Angeboten der Lahnsteiner Vereine.

Der Eventkalender liegt in den städtischen Einrichtungen, in Kartenvorverkaufsstellen und Touristinformationen der Region sowie demnächst wieder in vielen Lahnsteiner Geschäften kostenlos aus.

Wer eine Veranstaltung für das zweite Halbjahr 2020 melden möchte, kann dies gerne im Kulturbüro unter den u.a. Nummern tun.

Weitere Informationen über das Kulturbüro in der Stadthallenverwaltung unter 02621 914 -169/-170 oder stadthalle@lahnstein.de.

Stadtverwaltung Lahnstein

Fachbereich 1 – Zentrale Dienste, Stadtentwicklung und Kultur

Kirchstraße 1

56112 Lahnstein