Lahnstein – Lahnsteiner Jugendkulturzentrum macht Weihnachtsferien

Lahnstein – Das Lahnsteiner Jugendkulturzentrum geht nach einem abwechslungsreichen Jahr mit vielen kulturellen Veranstaltungen und pädagogischen Angeboten im Zeitraum vom 23. Dezember 2019 bis einschließlich 07. Januar 2020 in eine kreative Pause und bleibt geschlossen.

Zu den Highlights des Jahres 2019 gehörten die Organisation und Durchführung des Kinder-, Jugend- und Vereinstages auf dem Salhofplatz, die Beteiligung an den Openair-Großveranstaltungen „Lahneck Live“ und „Brückenschlag“ sowie an der noch jungen Reihe Veranstaltungsreihe „Musik und Wein an besonderen Orten“. Auch an zwei Veranstaltungen in der Lahnsteiner Stadthalle, dem 39. Bluesfestival unter dem Motto „home cooking“ und dem bereits zehnten Lulo-Reinhardt-Gitarrenfestival, beteiligte sich das Team des Jukz‘.

Anfang Januar erscheint dann auch das neue Programmheft, prallvoll mit Veranstaltungen und Angeboten für Jung und Alt.

Los geht es mit dem Repair Café am 13. Januar 2020 und der kultigen ersten Zores-Sitzung am 18. Januar 2020.

