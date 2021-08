By

Mobiles Impfteam kommt am 13. Und 14. August 2021 von 9 bis 18 Uhr in die Breite Straße/Sandstraße.

Lübeck (SH) – Das Gesundheitsministerium entsendet am kommenden Freitag, 13., und Sonnabend, 14. August 2021, ein mobiles Impfteam auf die Altstadtinsel. Dieses wird an beiden Tagen jeweils von 9 bis 18 Uhr Corona-Schutzimpfungen ohne Termin auf dem Kohlmarkt in der Breiten Straße/Sandstraße anbieten. Zur Verfügung stehen BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca sowie Johnson & Johnson – jeweils solange der Vorrat reicht.

Willkommen sind in Lübeck alle Menschen mit gültigen Ausweispapieren der Bundesrepublik Deutschland, also nicht nur Lübecker:innen sondern auch Gäste aus der Region.

Mitzubringen sind nur ein Ausweisdokument und – wenn möglich – Impfausweis sowie ausgedruckte und ausgefüllte Dokumente für die Impfung. Diese sind online abrufbar unter: www.impfen-sh.de oder direkt https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/VIII/_startseite/Artikel_2020/_Informationen_Impfzentren/Download-Dokumente.html.+++

> Veröffentlicht am 11.08.2021 – Stadt Lübeck